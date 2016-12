Villa Rosa-Los Capaces, la final del Reducido

El Rojinegro le ganó un partido intenso a Atlético por 1 a 0 con gol del talentoso Brian Maciel. Por su parte, los de Tigre eliminaron a Sportivo por 2 a 1. La final se jugaría entre miércoles y jueves por la noche en el estadio de Monterrey.

El torneo Reducido de la Liga Escobarense de Fútbol ya conoce a quienes definirán mano a mano el destino de la última plaza en juego para participar del torneo Federal “C” de 2018. Es que después de los encuentros semifinales del mini torneo celebrados el último sábado, quedó establecido que el Deportivo Villa Rosa y Los Capaces de Tigre jugarán en 90 minutos el pasaje al certamen más federal del fútbol argentino.

El Rojinegro se clasificó al derrotar en el estadio “Carlos Barraza” a Atlético, el actual campeón de la “B” pero que para muchos asomaba como candidato. Fue 1 a 0 con tanto de Brian Maciel. Por su parte, Los Capaces (2° de la “B”) derrotó en su reducto de Tigre a Sportivo por 2 a 1.

Al cierre de esta edición, la final no tenía fecha confirmada aunque desde el domingo se baraja la chance de que se dispute el miércoles o jueves por la noche en la cancha de Monterrey, que es la única que cuenta con luz artificial como para albergar un cotejo nocturno.

En Rojinegro

Villa Rosa no detiene su marcha y acelera rumbo al sueño federal. Los dirigidos por la dupla Murguía-Flores encontraron su mejor funcionamiento en el momento exacto de la temporada. Primero despejaron dudas sobre el descenso, luego se metieron en el Reducido y el sábado dieron cuenta de un Atlético potenciado desde lo anímico en un partido entretenido y parejo.

El encuentro tuvo un tiempo para cada uno. El primero fue decididamente favorable a Villa Rosa, que convirtió en figura al arquero Emiliano González, mientras que en el segundo el que mejoró fue Atlético pero no pudo con la gran faena del golero Murguía.

A pesar del dominio rojinegro en los primeros 45 minutos, el gol de la victoria llegó a los 8 del complemento gracias a una sutil definición de Maciel. A partir de ese momento, el rancho arrinconó a su rival y dispuso de algunas ocasiones como para alcanzar el empate pero las desaprovechó y el que celebró fue Villa Rosa aunque debió jugar los últimos 25 minutos con un hombre menos debido a la expulsión del defensor Omar Infante, que además se perderá la final.

Más capaz

En Tigre, Sportivo no pudo extender sus ilusiones de llegar al Federal “C” 2018 al caer 2 a 1 frente a Los Capaces, que sigue sorprendiendo en su temporada debut dentro de la Escobarense.

Los dueños de casa arrancaron mucho mejor y rápidamente sacaron ventajas gracias a un tanto conquistado por Marcos Flecha cuando solo se jugaban 15 minutos y Sportivo aun no había hecho pie en la cancha. Para colmo, un puñado de minutos más tarde surgió la figura de Juan Moncagatti para alargar la brecha.

Los de Guillermo Michelini no se resignaron y a los 30 minutos llegaron la descuento con un cabezazo de Agustín Sánchez Souto que abrió las puertas a la ilusión. Desde entonces, Sportivo intentó llegar al empate ante un adversario siempre ordenado y bien parado. Para colmo, la expulsión de Jonatan Alva dejó al visitante con uno menos y la situación más cuesta arriba.

Tras esta eliminación, los de la avenida Tomás Márquez enfocarán todos sus cañones en la preparación del Federal “C” 2017 para el que están clasificados y en el que seguramente intervendrán.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: