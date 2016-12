Luza: “Se ganó la Copa Davis, pero Argentina es una de las peores administraciones que hay”

El ex capitán de la Copa Davis nos recibió en Pilará, su segundo hogar, para hablar de todo. Desde su paso con la selección nacional 12 años atrás, hasta lo que dejó la obtención de la Copa Davis 2016.

Su trayectoria le permite opinar de lo que sea. Gustavo Luza es esa clásica persona a la que le podes consultar de cualquier asunto, y sin pelos en la lengua habla de todo.

Precisamente a eso nos acercamos hasta las instalaciones de la Academia Pilará Tenis Club -donde el ex doblista es el director-, para hablar del impacto Copa Davis, la ensaladera que levantó hace menos de un mes la Selección Nacional, la generación del ayer y la de hoy, su paso como capitán de la albiceleste, el presente y futuro de la formación tenística y la resurrección de uno de los jugadores más aclamados del país: Juan Martin del Potro, al que señala como “la estrella que se sumó a un equipo ya consolidado de figuras”.

Usted fue capitán, conoce mucho de esto ¿Por qué cree que este equipo logró lo que ningún otro pudo?

Acá se dieron cosas simultáneamente que desembocaron en este gran resultado. Primero que nada se formó un grupo solidario, humilde y con mucha fortaleza entre ellos, pero que no podía ganar la Copa Davis.

El año pasado habían llegado a semifinal. Eran todos buenos, pero no alcanzaba. Después se dio la vuelta de (Juan Martin) Del Potro, que no solo fue increíble, sorprendió a todos. Fue la estrella que se necesitaba y gracias a él, Argentina se pone al nivel de poder ganarla.

Esa es otra cosa que rescatar, al haber una sola figura no hay problema de vestuario, no hay vedetismo. El es el líder indiscutible y nadie le hace sombra. Cada uno tiene su rol y no salen de eso. Lo complicado es cuando hay más de una estrella. Cuando yo era capitán había seis, tenía que elegir a cuatro y los otros dos que me quedaban afuera me querían pinchar con alfileres.

En ese sentido ser capitán es un poco más sencillo que antes porque tenes que aprender a convivir con uno de ellos. Nadie te va a decir: “¿porque lo mimas mas a Del Potro?”. En cambio antes si le dabas más bola a (Guillermo) Coria, (David) Nalbandian se te paraba de manos.

¿Se puede decir que ese fue el problema en el 2004 cuando varios jugadores se unieron para destituirlo? ¿La falta de unión en el grupo?

Lo viví desde el primer día. En esa época Argentina tenía para hacer dos equipos muy competitivos, pero solo se necesitaban cuatro. Siempre quedaba alguno muy bueno afuera, uno que cualquier país querría, pero lamentablemente era mi trabajo. Uno contaba con mucho material pero al mismo tiempo se ganaba enemigos.

Siempre elegí a Lucas Arnold como doblista, pero también había una pareja, una de las mejores que tuvo Argentina y que eran Gastón Etlis y Martín Rodríguez, que clasificaron dos veces para el Máster de Dobles, pero yo no los convocaba. No me querían ver ni en foto. Tal vez una serie estaban y la otra no, la que no te odiaban.

Esto no pasó con estos chicos. En la primera rueda, jugó (Federico) Delbonis, después tenían que ir a jugar a Polonia y el capitán lo saca, porque el quiso ir a jugar a Sao Pablo a un torneo en polvo de ladrillo.

Pero después contra Italia lo vuelve a convocar y él va. Porque lo hacen sin rencor, sin resentimiento. Irónicamente, fue Delbonis quien después volvió con la mejor onda y le dio la copa a Argentina.

Eso antes no pasaba…

En mi época eso no pasaba. Es más, cuando los volvía a convocar muchos se me hacían los lesionados, y otro me dijo: “no puedo, tengo otro planes”. El ultimo elenco con el que viajamos a Bielorrusia, estaba compuesto por tres personas. Pero también destaco que a diferencia de esta ultima camada, eran todos Top 20.

Fue un período conflictivo, pero es innegable que esa fue una época dorada del tenis nacional ¿a qué se le atribuye ese nivel?

Yo tuve mis conflictos, pero haber sido capitán del seleccionado fue súper positivo y reformativo para mi, a pesar de que el final fue accidentado, estoy muy orgulloso. Yo no me arrepiento de nada y la pasé increíble hasta el final.

Con respecto a la generación, fue la más fuerte que tuvo el tenis argentino en su historia. Algunas de las razones fue cuestión de formación. Había un programa que tenía la Asociación Argentina de Tenis que abarcó a algunos juveniles como Coria, Nalbandian y más tarde a Del Potro.

Pero también varios otros que crecieron por otro camino, como (J. Ignacio) Chela, (Guillermo) Cañas o (Gastón) Gaudio, que no jugaban juveniles. Hubo una camada muy apoyada por al AAT, muy buena, y otros que se les hizo muy duro el camino pero que llegaron al mismo objetivo.

¿Se puede volver a dar eso?

Lo veo muy difícil, porque creo que todos los países tuvieron sus rachas. Son cosas inexplicables pero que hay que disfrutarlas y no estar permanentemente añorándolas, sino siempre estamos en deuda.

Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas del país, la situación geográfica en la que estamos, que hoy tengamos nueve jugadores entre los 100 mejores del mundo, es un golazo. Muy pocos países lo tienen. Estamos compitiendo con figuras millonarias, a la AAT si los das vuelta no se les cae una moneda.

Se ganó la Copa Davis, pero Argentina es una de las peores administraciones que hay. Se está apoyando muy poco a los chicos.

¿Qué país tiene la mejor formación de jugadores?

Admiro mucho a los franceses. En todo sentido, creo que tienen la organización perfecta, la mejor del mundo. Después vienen los australianos.

Apoyan a los jóvenes, formación de profesores y entrenadores, tienen muchísimo dinero, aunque los estadounidenses también tienen plata y no se comparan. Todos los países que tienen un Grand Slam tienen una entrada millonaria de dinero, no todos lo usan de la misma manera.

Para lo que somos como país, para lo lejos que estamos, para lo que falta de política deportiva, lo que falta de infraestructura, demasiado hacemos. Acá (por Pilará) tenemos canchas techadas, únicas en el país. Pero en todas partes, cundo llueve no se puede hacer nada. Lluvia que cae, jugador que no puede entrenar.

Cuando tenía 15 años, llevaste a Del Potro a hacer de sparring ¿Por qué?

Siempre llevé juveniles en los equipos. En el partido contra Marruecos, antes de Bielorrusia, llevé a Leo Mayer y a Horacio Zeballos y contra Bielorrusia lo llevé a Delpo que tenía 15 años.

Para mí es muy importante que viajen y vean el nivel que hay para poder entrenar con los profesionales, porque van de sparrings. Fue su primera experiencia en una Copa Davis, en un vestuario complicado porque nos ganaron 5 a 0, y la verdad que el pibe no vio ni una sonrisa.

¿Alguna vez pensaste que iba a llegar a donde está?

No hay que saber demasiado del tenis para ver un chico a esa edad y darte cuenta si es bueno o no. Con Coria y Nalbandian los veías y sabías que iban a ser buenos. Con Del Potro también pasó lo mismo.

En internet hay un video que me hacen una nota, en ese momento cumplía el mismo cargo que (Daniel) Orsanic, era capitán y Director de Desarrollo. Justo estaba entrenando Juan Martín y se los señalo como uno de los chicos con mayor proyección, pintó para bueno.

¿Si no hubiese sido por las lesiones, tenía potencial para ser el mejor del mundo?

También se pude decir que si Nalbandian hubiese sido más profesional podría haber llegado. Donde está hoy es un milagro, mejor dicho, un fruto del esfuerzo y sufrimiento que lo pone en un lugar más alto del que ya tenía.

Porque fue 8 del mundo y había ganado un Grand Slam, pero ahora le ganó a los cinco mejores del planeta. Y tiene un futuro espectacular. Tiene 28 años y tres inactivos, quien dice que en un futuro no logre ser el mejor.

¿Qué significa el tenis para vos?

Son muchas cosas. El tenis es la manera en la que yo aprendí a vivir. Juego al tenis desde los 6 años, hoy tengo 54 y es lo único que he hecho en mi vida. Todo lo que conseguí lo hice en una cancha de tenis, ha sido mi escuela de vida, el deporte que elegí y mi sustento. Vivo de esto.

No voy a decir que lo es todo, porque tengo mi familia que ocupa ese lugar, pero ellos saben que esto ocupó cada rincón de mi vida, ya sea como jugador, como entrenador y como director de una academia que arrancó en el 2007, donde no había ningún alumno. Y ahora, hace un mes metimos tres chicos entre los mejores del mundo. Hemos crecido muchísimo.

La era de los peso pesado

Actualmente Luza ejerce como director de Pilará Tenis Club, espacio al que le dedica cada minuto de su vida. Sin embargo, su vínculo en el tenis comenzó desde muy pequeño, fue uno de los doblistas más reconocidos de la historia nacional, pasó a ser entrenador y luego capitán de la albiceleste durante el 2002 hasta el 2004.

Fue en este último que su trabajo con los nacionales tuvo que llegar a su fin, cuando desde Montecarlo llegó una carta dirigida a la AAT firmada por cada uno de los jugadores de la época gloriosa pidiendo la renuncia del entrenador, quien sin reprochar dio un paso al costado.

Entre sus innumerables cargos, fue director del Centro Integral de Tenis en el Club Ferrocarril Oeste (1994/1999), entrenador nacional de menores de la Asociación Argentina de Tenis desde 1997, capitán de equipos nacionales en Mundiales Juniors Sub-16 y Sub-18 y entrenador responsable en giras por Estados Unidos y Europa.

Fue entrenador responsable de la evolución tenística de Coria y Nalbandian en sus etapas como juniors, donde consiguió gran cantidad de títulos.

Además, fue capitán del Equipo Argentino de Tenis en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999. Coach personal de Guillermo Coria en su primer año como profesional.

En el 2002 fue Asistente de Dirección de la Escuela Nacional de Menores, el mismo año fue Asistente del Capitán del equipo Argentino de Copa Davis. Capitán del equipo Argentino de Copa Davis 2003 (semifinal) y Copa Davis 2004 (cuartos de final).

Antecedentes como jugador

Ganador de cinco títulos en dobles en el Circuito de ATP: Barcelona 1989, Bologna 1990, Guarujá 1991, Madrid 1991 y Colonia 1992. Llegó a semifinales en dobles en Hamburgo y Roma 1990, semifinalista de dobles mixtos en Roland Garros 1991, y finalmente Campeón Suizo de Interclubes 1990.

Integrante del Equipo Nacional finalista en Dusseldorf (Alemania) de la Copa de las Naciones 1989. Integrante de los Equipos Representativos de Copa Davis 1989 a 1991contra Inglaterra, Israel, Alemania, Nueva Zelanda y Alemania.

Belén Gómez

Rodrigo Etchart

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: