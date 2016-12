Paro y protestas en una fábrica de Villa Rosa

Mañana habrá una audiencia en el ministerio de Trabajo. Reclaman por incumplimientos laborales. Ayer los trabajadores denunciaron una fuerte presencia policial en el lugar.

Los trabajadores de la empresa Espumas Pilar SRL iniciaron un cese de actividades el miércoles por la tarde, en reclamo por una serie de incumplimientos laborales que data de hace meses, y que finalmente llevó a la decisión de realizar un paro. Mañana las partes se verán las caras e intentarán llegar a un acuerdo en la delegación local del ministerio de Trabajo.

La protesta incluyó el miércoles por la tarde la quema de neumáticos en la puerta de la planta, ubicada en Athos Palma 1435, Villa Rosa, fuera del corredor industrial de la localidad. La medida de fuerza, que consiste en un paro activo con presencia en el lugar de trabajo, siguió hoy sin realizar quemas, y liberando el paso a los camiones que se dirigían a la planta, pero con una gran presencia policial. “A la mañana nos encontramos con 18 patrulleros en la puerta de la fábrica, incluso Infantería” aseguró uno de los delegados a este medio.

Hoy también pasó por el lugar el ministerio de Trabajo para notificar sobre la audiencia, y constató que solo diez empleados no adhieren a la medida, cuatro que se encuentran como eventuales, y seis administrativos. En tanto la totalidad de los operarios, alrededor de 50 personas, se encuentran en la puerta de la planta con la medida de fuerza.

A partir de las 11 de mañana, los delegados, representación de la empresa y el sindicato, que es el de Plásticos (UOYEP), se acercarán a la delegación local del ministerio, que dirige Norberto de la Flor, en Ituzaingó y Bolívar. No será la primera vez que las partes se reúnan por este tema, ya ha habido varias audiencias por esta cuestión, pero sin avances significativos. En la última, la empresa ni siquiera había llegado a ser notificada.

En cuanto a los motivos de la protesta, uno de los delegados contó a Resumen que “empezamos con reclamos en materia de seguridad e higiene, porque no teníamos la ropa adecuada, trabajábamos 45 minutos más porque no nos pagaban el tiempo de comida, todos tenemos la misma categoría, no nos dan premios”.

Sin embargo, la misma fuente contó que “ahora mejoró un poco la situación, nos dieron zapatos de seguridad y ropa, hace poco habilitaron el comedor y el vestuario. Pero todavía hay muchas leyes que la empresa no respeta”. “Vamos a seguir con la medida hasta no obtener respuestas” señaló.

Espumas Pilar SRL se dedica hace más de veinte años a la fabricación de colchones, así como a productos relacionados como espumas, resortes y telas.

