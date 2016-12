El Movimiento Evita reúne a sus máximos dirigentes en el Peñarol

Mañana la organización celebrará sus diez años en el club pilarense. “El Movimiento creció un montón porque tiene en claro hacia dónde va” dijo Domínguez.

Los máximos responsables del Movimiento Evita se acercarán este viernes a Pilar para celebrar la primera década de existencia de la agrupación, en un acto que se llevará a cabo en el Club Peñarol desde las 18. Emilio Pérsico, dirigente nacional de la agrupación; el diputado Fernando Chino Navarro; el referente de la CTEP, Gildo Onorato, serán de la partida, entre otros dirigentes que aún restan confirmar asistencia como el senador Juan Manuel Abal Medina.

“Va a ser un día muy importante, no siempre una organización cumple diez años. Empezamos en un barrio y ahora tenemos presencia en casi 20” destacó Valeria Domínguez, responsable política del Evita Pilar, en diálogo con Resumen. “El Movimiento Evita creció un montón porque tiene en claro hacia dónde va, y no titubea cuando hay que actuar. Podemos decir con orgullo que no hemos corrido ni un poco el pie de donde estábamos, siempre fuimos coherentes” añadió.

Se espera que mañana haya una nutrida presencia de militantes, y referentes de otras agrupaciones peronistas, así como responsables de merenderos y cooperativas. Se otorgará un reconocimiento a 20 militantes pilarenses históricos del movimiento, y se realizarán menciones especiales para cinco personas que ya no están. También se proyectará un video con imágenes actuales y de los inicios de la organización en Pilar, y disertarán los referentes nacionales y locales del movimiento, como el concejal Juan Luna o Valeria Domínguez.

La ex candidata a diputada señaló que creció la cantidad de merenderos y comedores que maneja el Movimiento Evita en el distrito, siendo actualmente 15. “En un mes abrimos dos más debido a la demanda. Donde más vemos esta necesidad es en Derqui, todas las semanas viene al menos una persona por el tema de la leche y la comida para los chicos, a averiguar por trabajo o por los planes sociales porque se quedaron sin laburo” contó.

Acerca del panorama social para este fin de año, Domínguez si bien enfatizó la ley de emergencia social, opinó que “el gobierno no pensó en los que menos tienen, se está viviendo una crisis económica en el país. Hay gente que no va a poder pasar las fiestas dignamente. No sé lo que puede llegar a pasar, pero la gente tiene mucha bronca”.

