La UATRE asegura que “hay una decisión política de no fiscalizar los campos”

El gremio que agrupa a los trabajadores del campo reclama al ministerio de Trabajo de la Provincia para que se haga una inspección de los campos del distrito.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de Pilar (UATRE) solicitaron al ministerio de Trabajo de la Provincia que se encargue de solucionar y/o erradicar diferentes problemáticas sociales que existen en los campos en el distrito y a todo lo largo y ancho del país.

“Desde el año 1994 que venimos pidiendo, y no solamente al ministerio de Trabajo de Provincia, en Pilar, en Nación, a la Comisión Nacional de Trabajo Infantil, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a todos los entes habidos y por haber; y todo sin éxito”, señaló Jorge Herrera, titular de UATRE Pilar. “Hay una decisión política de no fiscalizar los campos”, disparó.

El dirigente gremial señaló que el ministerio de Trabajo “está atornillado, no tiene delegados, no tiene inspector”. Y que, si bien el único inspector que hay es “un excelente tipo, un excelente compañero”, “le han traído una computadora y en toda su vida ha manejado una”.

“Todas las organizaciones gremiales, no solamente nosotros, estamos de la misma manera, en la misma situación; pero con el ministerio de Trabajo atornillado, el panorama está complicado”, afirmó.

En lo que respecta a la supuesta decisión de no fiscalizar estas tierras, para Herrera “no es algo nuevo”. “Desde el año 1994 que empezamos a hacer las denuncias, cuando estaba la DGI en Pilar, frente a Bianea, pero ya llegó un momento que no nos recibían las denuncias y tuvimos que mandar cartas documento; es una decisión política que ampara a ciertos productores”, expresó el gremialista.

De acuerdo a Herrera, esta problemática no solamente sucede en Pilar, sino que “es una cultura lamentablemente” que aqueja a todo el país, “y es una decisión política que también siga esto, me parece que todo va de la mano”. El problema radica en que se han encontrado casos en que los trabajadores “realizan tareas sin ser declarados a la seguridad social, en una informalidad absoluta, como asimismo viven en precarias viviendas de madera y nailon (…) trabajo infantil”, entre otras cosas, como también trata de personas.

“Desde 1994 que lo venimos denunciando y solamente se hicieron dos inspecciones”, continuó Herrera. “Cuando se quiso seguir con los establecimientos hortícolas, llamaron desde La Plata con el teléfono rojo para que levantáramos todo, después de hacer dos quintas de verdura nada más, y esto fue hace cuatro o cinco años atrás”, recordó.

Por esta misma razón es que desde UATRE Pilar se pide que esto debe empezar a cambiar. “Han cambiado muchas cosas en la nueva gestión de Macri, Vidal y Ducoté, pero el tema específico de la fiscalización del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ha empeorado y debemos solucionarlo”, esgrimió.

Para ello, las organizaciones gremiales pilarenses en su conjunto quieren tener un delegado, al cual vienen tratando de elegir desde el mes de abril de este año. No obstante, desde el Ejecutivo municipal no tendrían apoyo. Primero se les negó la propuesta de Oscar Larramendi de Camioneros; después se les negó los tres profesionales propuestos; y, por tercera vez, se les dijo no a la propuesta de Sergio González, de Químicos.

“Lamentablemente de esto último ya hace como tres o cuatro meses y aún está sin resolver, pero es una decisión política que suceda esto”, concluyó Herrera. “Los empleadores seguro están contentísimos de que la fiscalización no exista, pero hay que resolverlo, hay que buscar el equilibrio entre los trabajadores, los empleadores y el estado”, solicitó.

