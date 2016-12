El Gallo: “Es incompatible que un vecindario conviva con empresas de categoría 3”

El pedido de erradicación de las empresas de Parada El Gallo se contrapuso al argumento de que las mismas no contaminan.

La audiencia pública por la situación ambiental en Parada El Gallo tuvo lugar hoy en el Teatro Lope de Vega con once expositores, entre funcionarios, empresas y vecinos que dieron su punto de vista del conflicto, en un debate que tuvo como ejes la defensa de las industrias de la acusación de contaminar el ambiente, y el pedido de que las mismas sean erradicadas del barrio.

La presidencia de la audiencia estuvo compuesta por el secretario de Medio Ambiente, Javier Corcuera; el secretario de Gobierno, Diego Ranieli; y Edgardo Nardi, funcionario de Medio Ambiente. En la puerta esperaban vecinos, ambientalistas y referentes de partidos políticos.

Uno de los testimonios más representativos fue el de Paula Merkler, una de las tres vecinas que expuso hoy. “Vivir al lado de Tradec y Verasur significa que a las 3 de la mañana te despertás con la garganta cerrada porque no podés respirar. Es tener que levantarte a cerrar todas las ventanas, a poner trapos debajo de las puertas, padecer alergias, sentirse mal. De repente escuchar una explosión, y ver una bola de fuego que no sabés si va a volar tu casa. Es agarrar el auto, salir rajando hasta que por fin te dicen que no pasó nada” relató. “Es incompatible que un vecindario conviva con empresas de categoría 3. O se van las empresas o nos tenemos que ir los vecinos. Y los vecinos no nos pensamos mover”.

Las exposiciones de los habitantes de El Gallo se contrapusieron a las de los empresarios que operan en la zona, quienes afirmaron no producir contaminación. La industria más cuestionada es Verasur. Claudio Piscicelli, su representante, aseguró que “todos los exámenes que se hicieron dieron resultados admitidos por la norma”, al tiempo que negó la contaminación de las napas de agua.

También expusieron Javier Domicini, de Tradec, quien aseguró que la empresas de tratamiento de residuos tienen todas las habilitaciones vigentes, y otras dos industrias de la zona, Pilar Zinc y GBO, dedicadas a realizar componentes electrónicos y a la producción de carbón vegetal respectivamente, quienes aseguraron que no generan ningún inconveniente con el ambiente.

Los primeros en exponer fueron los funcionarios. Juan Paladino, del OPDS, desestimó el impacto que hoy genera Verasur, que está inhabilitada para operar hace 18 meses, pero sí enfatizó el impacto generado en la zona por Tradec, que “está funcionando y no del todo como debería”, y el depósito de vehículos judicial. Tradec ha sido multada recientemente con 200 mil pesos y recibió una denuncia por fraguar documentación pública. También expuso José Luis Sureda, del ministerio de Energía.

Por su parte, Érica Hahn, una de las vecinas que impulsa la movida contra las industrias, y quien acudió en representación de otros frentistas, se acercó al escenario con una maqueta que ilustra como un niño de 10 años ve a Verasur: varios tubos blancos, con manchas negras de petróleo. Leyó un comunicado en el que expresó el desacuerdo con la convocatoria por considerarla restrictiva, y ahondó en la “clandestinidad de estas radicaciones industriales, que no deberían estar en lugares habitados”. “Diferentes análisis demuestran la existencia de contaminación por hidrocarburos” dijo, al tiempo que señaló irregularidades de los organismos de control y reclamó medidas concretas al Estado. El pedido, como siempre, fue la erradicación de las industrias del barrio.

En un tono más “distendido”, un referente ambiental, Rodolfo Tarraubella, se refirió a una “rueda emocional entre Estado ausente, empresas sordas y la comunidad”, a “agujeros negros de choques de energía”, y hasta a Nelson Mandela.

Finalmente, desde el Sindicato del personal de Empresas particulares de petróleo, Luis Checini, solicitó que vuelva a operar Verasur “con monitoreo permanente”, para cuidar las 50 fuentes laborales que genera la empresa.

Terminada la audiencia, Javier Corcuera anunció que se convocará a las partes a reuniones de trabajo para avanzar hacia una solución, si bien al momento prefirió no dar a conocer opciones posibles. “Fue muy útil que las empresas, que el OPDS escuchen por primera vez a los vecinos en forma directa” dijo.

