Concejales quieren conseguir un bono para los empleados municipales

A partir de un proyecto del interbloque PJ del Pilar, la idea es poder darles una ayuda económica a los trabajadores antes de fin de año.

El proyecto para que el Municipio otorgue un bono de fin de año a los trabajadores municipales partió del interbloque PJ del Pilar. No obstante, ayer se trató en comisión y se consiguió el apoyo de los 24 concejales para que la iniciativa ya tome carácter propio del Concejo Deliberante. Además, en el articulado de la propuesta no se estipula un monto fijo, aunque sí hablan de la cifra de 2.000 pesos como algo lógico y “si puede ser más, mucho mejor”.

“Estamos con mucha expectativa y con la posibilidad y la voluntad política de que este diciembre los empleados municipales tengan una ayuda económica; entendiendo la dificultad que estamos viviendo, que han tenido un aumento escalonado solo del 30 por ciento en tres etapas durante el año, y que la inflación superó por lejos ese número”, dijo Juan Pablo Roldán, edil del PJ del Pilar, en diálogo con Resumen. “Por esto vemos que es necesario entregarles una ayuda económica a todos los trabajadores que día a día hacen mucho por nosotros, en los obradores, en las salas, muchísimos trabajadores a los que les hace falta esta ayuda”, acotó.

El concejal señaló que el bono, por ahora, no tiene un monto fijo, que la propuesta ya cuenta con el aval de la totalidad del cuerpo de ediles, y que ahora están a la espera de “poder hablar y dialogar con el Ejecutivo para ver de cuánto puede ser el monto”.

“Nosotros vamos acorde a lo que pueda otorgar el Ejecutivo, si puede ser más de 2.000 pesos, mucho mejor”, expresó Roldán. “La voluntad nuestra es que este año los municipales tengan el bono y que pueda ser un monto que les consiga dar alguna tranquilidad y generarles una ayuda para este proceso que se está viviendo”, agregó.

En este sentido, el edil opositor hizo referencia a la situación “grave” que está viviendo el país en torno a la inflación, “y que las paritarias siempre están por debajo del índice inflacionario”. “Hoy el trabajador perdió poder adquisitivo y diciembre siempre es una fecha con muchísimas expectativas por parte de los trabajadores, donde tienen fiestas, tienen vacaciones, tienen varias cosas que quieren resolver y me parece que es sumamente necesario poder darles esa garantía, esta ayuda económica por todo lo que realizan para la sociedad pilarense”, explicó.

El bono, que es exclusivamente para los trabajadores municipales no jerárquicos (es decir, que no se aplica a los secretarios o directores), es una medida que se viene tomando en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Muchos municipios con menos poder adquisitivo que Pilar estaban haciendo un esfuerzo y daban un bono a los trabajadores; está pasando tanto en lo público como en lo privado y veíamos necesario que en el distrito pase porque conocemos la situación de los trabajadores, el sueldo básico y el aumento que tuvieron”, señaló Roldán e hizo mención también a la gran diferencia que existe entre los sueldos de los trabajadores y el de los secretarios y/o directores.

Los sindicatos

En lo que respecta a los representantes de los trabajadores, Roldán reveló que, si bien no tuvieron comunicación con ninguno de los sindicatos, “espero que entiendan nuestra voluntad política y que vamos a estar reclamando para que se dignifique al trabajador municipal”. “Desde el Concejo siempre va a estar nuestra voluntad política para darle las mejores condiciones a los miles de trabajadores que prestan sus servicios para Pilar”, añadió.

En este sentido, Luis Molina, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar (STMP), sostuvo que “toda propuesta que sea para los trabajadores, bienvenida sea”. Y agregó: “Cuantas más voces se escuchen en el reclamo de los trabajadores, para nosotros nos parece perfecto”.

El gremialista manifestó que ya se han reunido con el intendente Ducoté varias veces y que creen que, en lo que respecta al bono, van a tener una buena respuesta. “Confiamos que para fin de año lo vamos a tener”, esgrimió.

Sobre lo que se mantuvo cauto fue en la cifra del incentivo. “En algunos municipios se ha dado menos de 2.000 pesos, en otros se ha dado más, y la realidad es que nosotros no queremos decir cifras para no tirar falsas expectativas con los compañeros municipales porque cuando vos tirás números y después el compañero no recibe eso, creo que es crear falsas expectativas”, concluyó Molina.

Por su parte, el intendente Ducoté aseguró que el pedido estaba siendo analizado junto al área de Hacienda, donde se estudiaban los números de la recaudación municipal para poder brindar el bono. Sin embargo, el Jefe Comunal reconoció que la propuesta sería algo más modesta que la solicitud de los ediles.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: