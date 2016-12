Azar: “Crecí mucho como piloto”

El delvisense acaba de finalizar la temporada del TRV6, categoría en la que llegó a pelear el título hasta la última fecha. En diálogo con este medio, hizo un repaso por su año deportivo y los objetivos que tiene en mente.

Es una de las revelaciones del año. Diego Azar cerró una temporada que sobrepasó sus expectativas de primer minuto, llegando a ser uno de los tres candidatos a la corona del Top Race V6 al mismo tiempo de estar corriendo en el TC2000, aunque aún no tiene nada sellado para el 2017.

En diálogo con Resumen Deportivo, el joven piloto de Del Viso hizo el clásico repaso por la temporada a la que describe como “un sueño” y sin descanso, analiza lo que le deparará su futuro automovilístico.

“Esto es un sueño. Pelear mano a mano con los mejores pilotos del país. Pasé un año que soñé vivir toda mi vida y que espero se pueda repetir la próxima temporada”, comentó quien terminó el 2016 tercero en su segunda temporada del V6.

“El primer año nos costó mucho, sufrimos varios abandonos. Pero con el tiempo hemos madurado, agarramos cada error y tratamos de solucionarlo de la mejor manera posible y eso se ha plasmado este año. El único error que tuvimos fue en Chaco, pero fue solo por un tema conductivo. Eso es meritorio totalmente del equipo, todo lo que han trabajado”, añadió.

Muchos te nombran como la revelación del año ¿Qué sentís?

Por ahí uno está tan metido en esto que no se da cuenta de lo que realmente pasó. Pero todo lo que estuvimos peleando durante este año, he ganado carreras y he perdido. Llegué a ganarle a Agustín (Canapino) y a Mariano (Altuna) y eso se siente bien, porque realmente son grandes exponentes.

Di lo mejor de mí y todo se dio de forma muy emotiva. Me hubiese gustado más obtener el título, pero sentí que crecí mucho como piloto, y eso me basta.

El próximo año no se escapa…

Ojalá que no. Antes pensaba con llegar al play-off y lograrlo fue una sorpresa gigante. El año que viene no sería tonto esperanzarse con un título y poder pelearlo después de ganar una carrera.

Una de tus metas es correr en el Súper TC2000 ¿te llegó alguna propuesta?

Estoy solo en charlas, no hay nada confirmado. La realidad es que el factor presupuesto para todos es muy difícil y mas el año que viene con el aumento económico que hay en todos lados. Publicidad es muy difícil de conseguir porque no se está pasando un muy buen momento.

Solo se habla de cuanto piden para poder correr en la temporada. Ahora es prácticamente imposible, tendría que suceder un milagro para poder concretar algo, aunque no lo descarto por completo. Hoy solo puedo decir que tengo cerrado el Top Race V6, después de eso voy a ver si puedo seguir en el TC2000.

