Martín: “esto es un sueño hecho realidad”

Claudio es piloto de motociclismo y el pasado fin de semana, se consagró en la Junior Open en la provincia de Santa Fe. “Salió redondito”, afirmó.

Luego de una impecable temporada, siendo contundente en la mayor parte del calendario, el piloto local Claudio Martín llegó a levantar la copa 2016 del MX Interprovincial.

La categoría desarrolló la última fecha del año en el circuito de Elortondo de Santa Fe, donde el pilarense terminó en el podio. Apenas arribó, Martín marcó el mejor registro en las pruebas al igual que en la clasificación. “Eso nos dio una esperanza y nos dijimos ‘nosotros podemos’, señalaba el protagonista a Resumen Deportivo.

El domingo era cuestión de actitud. Para poder acceder a la corona de la Junior Open, debía meterse entre los primeros cinco. Objetivo que llegó a cumplir, ya que en la primera tanda arribó 2º -luego de largar cuarto- repitiendo también el resultado en la segunda manga.

Aunque a pesar de la emoción, Claudio tuvo que lidiar con un polémico toque que más tarde se trasladó a las redes sociales. “Venía acelerando y lo toqué, pero él me quiso encerrar. Todo el público presente vio lo que pasó, yo no tenía nada que ver. Pero después el padre empezó a insultarme por Facebook diciendo que yo tenía la culpa, está todo filmado”, apuntó.

“Toda la gente me bancó y eso lo valoro, los comisarios no me dijeron absolutamente nada. De no creer, el domingo repitió lo mismo con otro corredor, eso lo dice todo. Es una locura, porque me reclamaba que le había hecho perder la posición, en una clasificación no podes robar el tiempo, es por tiempo”, agregó.

Dejando de lado ese sabor amargo, Martín festejó este campeonato de manera especial. Hace algunos años tuvo que dejar de correr tras sufrir un accidente que lo alejó de su pasión, pero que no lo separó por completo.

“Fue difícil alejarme de las pistas, pero este año fue increíble. Ver como tanta gente me felicitó, se siente muy lindo y me hace sentir muy querido. Esto es un sueño hecho realidad”, declaró.

Cabe destacar, que este será su último año en una categoría similar a una amateur, ya que tras la obtención del campeonato, accedió a una división profesional.

“Estuvo muy peleado hasta la última fecha, dado a que en las últimas dos decidieron que sea con puntaje doble como para poner un condimento extra. Ganamos en tres ocasiones y con eso saqué gran diferencia en el campeonato, casi 44 puntos. Salió todo redondito”, finalizó.

