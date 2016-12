González: “En cualquier momento en la Liga va a haber un muerto”

Luego de los incidentes en el partido de Atlético-Abrojal, el técnico del Rancho salió a declarar cómo se vivieron internamente los disturbios de la final de torneo. Además, apuntó sobre la situación actual de la Escobarense.

La celebración, el grito de gloria, la vuelta triunfal, todo tuvo que dejarse para otro momento porque los incidentes volvieron a llevarse el protagonismo. El jueves pasado, Atlético Pilar cerraba la temporada con victoria ante Abrojal y de la mano, el ascenso a la División B de la Liga Escobarense.

Sin embargo, cuando se terminaron los 90 minutos, según relatan testigos, un grupo de hincas del Verde saltaron el alambrado que rodea la cancha del Estadio Municipal y comenzaron a agredir a jugadores y gente de la tribuna local.

“Esto empaño todo. Tengo mucha bronca porque sé que no va a pasar nada. Pasamos un momento muy feo con jugadores de Abrojal que nos decían ‘y bueno, para que festejan’. No lo podía creer”, comentaba a Resumen Deportivo, Oscar González (DT del Rancho).

“Yo respeto mucho a Abrojal, tiene muy buenos jugadores, pero esto es un vergüenza. Saltaron un alambrado, tiraron botellas y a mi hijo le pegaron un piedrazo, lo mismo con el papá de Procopio”, añadió el cabeza de equipo que también se refirió a la precaria situación de la Liga.

¿Los dirigentes se comunicaron con ustedes por lo sucedido?

Al menos conmigo no. Siempre digo que la Liga es la mejor representación del futbol argentino. De todo lo malo que se puede hacer, acá se hace. Volvés a jugar en menos de 48 horas, los dirigentes de la liga son técnicos de los clubes.

No pudimos dar la vuelta porque llegaron los jugadores al arco y les tiraban botellas. En el buffet te vendían alcohol, esto no es Alemania. ‘No sabíamos que no podíamos vender alcohol’ nos decían. Mientras pasaba todo esto, había casi ocho dirigentes en la tribuna.

Abrojal siempre hace una fiesta, es lindo tener una hinchada así, pero no se qué va a pasar la próxima vez que nos enfrentemos. No queremos que pase una tragedia.

¿Esto se viene arrastrando desde hace tiempo?

Sin dudas. El otro día lo hablábamos con gente de Monterrey, se están notando mucho estas cosas. En cualquier momento en la Liga va a haber un muerto, sea un jugador, un hincha, un policía o quien sea. Va a pasar una desgracia si no lo paramos.

Una vez el técnico de Abrojal entró a un vestuario con un arma en la mano, incluso tiene una denuncia. Pero el jueves entró a los vestuarios como si nada y del otro lado del alambre amenazaba a los jugadores de Atlético. No puede pasar esto porque un día va a venir y le va a pegar un tiro a alguien. Así pasa todo, el jueves había solo tres policías, cuando a nosotros nos piden 15. Si no lo pueden pagar, que se juegue sin público y listo.

¿Crees que se mide a todos con la misma vara?

Ese es el problema. Muchos dirigentes están metidos en los clubes e indiscutiblemente siempre van a querer llevar agua para su molino. Siempre buscan el beneficio para ellos mismos.

Un día un dirigente se acercó y nos dijo que nunca íbamos a salir campeones. Eso no se puede decir ni de cargada. Esto pone loco a todo el grupo, la mentalidad te lleva a eso. Nos afectó mucho hasta que nos dijimos: vamos a dar todo y conseguir lo que podamos. Yo digo lo que veo, no soy dirigente de la liga y jamás lo sería, porque no me gusta.

¿Qué se podría hacer para cambiar?

Hay jugadores de gran nivel, pero las canchas y las pelotas son un desastre. Agregaron equipos y todo se fue para abajo. Nos ha tocado ir a canchas donde no había vestuarios, teníamos que cambiarnos en galpones y hemos sufrido robos. Tienen que ayudar a estos equipos, porque muchos de ellos no tienen plata para poder pagar los gastos y requisitos que piden. Si sigue así, esto se va a transformar en una liga de barrio.

