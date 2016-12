El Frente Renovador local dijo presente en el anuncio de un plan de viviendas

La Asociación Argentina de Aeronavegantes anunció en Pilar un Plan de Viviendas, junto a una fuerte presencia del massismo pilarense y funcionarios nacionales.

El partido de Pilar fue sede para la despedida de año de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que eligió el distrito para realizar un evento en el cual anunciaron un importante Plan de Viviendas, junto a una audiencia de 1200 personas y la presencia de destacados políticos nacionales y locales.

De ese núcleo político, la mayor parte estuvo representado por el bloque massista del Concejo pilarense, con los ediles Osvaldo Pugliese, Silvio Rodríguez, Inés Ricci, Hugo Rosso y Alberto Zapata del Frente Renovador, también acompañados por Nicolás Darget, Federico Achával, Daniel Liberé y Santiago Laurent. A su vez, se hicieron presentes figuras del plano nacional como el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el diputado nacional Facundo Moyano; y el senador provincial Jorge D’onofrio.

Luego del discurso brindado por el conductor de la AAA, Juan Pablo Brey, quien también se desempeña como secretario de Juventud de la CGT unificada y secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en el que anunció el lanzamiento de este “ambicioso plan de viviendas de primera categoría emplazado en Escobar, sobre 31 hectáreas, con los mejores servicios, cumpliendo el sueño de la primer casa para muchos compañeros. Emprendimiento que generará también puestos de trabajo, en el momento que el país más lo necesita”.

Osvaldo Pugliese, por su parte, destacó “la importancia del rol de ustedes como aeronavegantes en la vida política de Pilar por el aporte y el compromiso que tienen. Por eso nuestro reconocimiento y a continuar trabajando juntos”.

Acto seguido, y haciendo referencia a las palabras de Brey, que se mostró reconfortado al destacar el valor de las conquistas logradas entre las que se encuentran la reabsorción de toda la dotación del personal de la quebrada aerolínea SOL y la renegociación paritaria, fue el turno del diputado del Frente Renovador Facundo Moyano, quien afirmó que “ver en tan poco tiempo la carrera de su líder, Juan Pablo Brey es una satisfacción. Hoy conduce la Juventud Sindical Nacional un espacio que lanzamos hace varios años y que vuelve a tomar fuerza en un proceso de cambios como vemos que la sociedad reclama y los jóvenes escuchan este llamado a prepararse como los nuevos cuadros dirigenciales. También es destacable el lugar que tienen en la mesa de la CGT y en el sector del transporte. Tienen que estar orgullosos de todos estos logros”.

Moyano también reivindicó la lucha por ganancias de los aeronáuticos junto a la CATT y los beneficios paritarios del gremio en el 2016 para no perder el poder adquisitivo, no sin antes referirse al anuncio del Plan de Viviendas. “Hace ocho años me toca conducir a los trabajadores de Peajes, representación que como saben dejaré, y no pudimos lograr algo así y ustedes lo lograron en apenas tres años. Por todo esto, estén hoy satisfechos de poder encarar el proyecto de una vivienda digna y de transformar como peronistas sueños en realidades”, finalizó el diputado en la jornada llevada a cabo en Pilar.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: