Ducoté: “Estoy confiado en que vamos a hacer una muy buena elección”

A menos de 20 días de que comience un año nuevo que traerá mucha tela política para cortar, el Intendente se mostró más que dispuesto para el desafío.

El intendente Nicolás Ducoté, habiendo repasado diferentes aspectos del balance realizado sobre su primer año de gestión, tocó también temas que hacen al 2017, que como es de público conocimiento es un año de elecciones legislativas. He aquí su importancia y he aquí la explícita respuesta que podrá dar el pueblo pilarense luego de la primera parte del gobierno del Jefe Comunal.

“Estoy confiado en que vamos a hacer una muy buena elección; creo que lo que nos demoramos en arrancar se va a ver compensado con todo el trabajo, no solamente hasta las elecciones de octubre sino hasta diciembre”, dijo Ducoté a Resumen. “Hemos tratado de tener una agenda de trabajo donde lo primero no es lo electoral, sino dar respuestas al vecino, aún en esas cosas que no son electoralmente convenientes”, puntualizó.

Entre estos ejemplos, el Intendente mencionó: abrir jardines, “porque con lo que te cuesta un jardín podés arreglar 100 calles y beneficiar a 10 mil personas, y a un jardín solo van 120 familias, pero es lo que hay que hacer”; y salvar vidas en el hospital, “que no es electoralmente redituable pero tengo que invertir en eso”.

“Administrar el estado municipal exige tomar decisiones difíciles todos los días y creo que en este primer año tomamos las más difíciles de todas”, señaló. “En términos de saldar deudas también te limita la capacidad de invertir; vamos a terminar con la mitad de la deuda que asumimos, pero el vecino te dice que quiere que le asfaltes la calle”, apuntó.

En este sentido, el mandatario añadió que según su punto de vista él tiene la responsabilidad de “agarrar un estado y dejarlo en el mejor lugar posible para cuando yo ya no esté más en el poder”.

“Generamos mucha expectativa”

A escasos días de que comience un año político, que seguramente definirá el curso de cómo seguirá adelante la gestión, el intendente Ducoté sostuvo que en base a lo realizado en este 2016 “nosotros y la sociedad toda, todos creímos que este 2016 iba a ser mucho mejor de lo que fue”. “Con más crecimiento económico, más empleo, yo deseaba que se hicieran muchas más inversiones, que las máquinas se reparen antes… creo que todos nos generamos la expectativa de generar soluciones a problemas de décadas en un solo año”, indicó el Intendente.

“Vamos a hacer en estos años más de lo que nunca se hizo”, afirmó. “Lo que no hicimos fue porque no pudimos; hicimos mucho y pretendo que hagamos muchísimo más hacia adelante”, se esperanzó.

Hospital Central

En lo que refiere al Hospital Central Municipal, cuyos cimientos han sido legado del zuccarismo, el Intendente manifestó sus deseos de que se realice.

Después de seis meses de negociaciones y puesta de acuerdo sobre qué tipo de modelo de hospital tenía que ser, el sistema médico y demás, Ducoté aseveró que las cuatro partes (Municipio, ministerio de Salud de Provincia, ministerio de Salud de la Nación y Obras Públicas de la Nación) “ya sabemos adónde vamos”. “La cuestión crítica ahora es cómo fondeamos eso”, añadió.

“Tenemos la enorme expectativa de poder construir el año que viene la maternidad con fondos que sean mezcla del Municipio y de privados de Pilar; en ese proceso creo que vamos a solicitar la ayuda de todos los niveles de gobierno y todas aquellas personas que quieran contribuir con lo que yo no dudo va a ser uno de los legados más grandes de esta gestión de gobierno”, enfatizó el mandatario.

Estos fondos mencionados serían a modo de donaciones (fondos no reintegrables) e irían para edificar la maternidad, que en los planes es la primera parte del nuevo hospital.

Policía Local

En cuanto a esta fuerza de seguridad, el Intendente expresó otra vez el anhelo de que la Provincia le transfiera el poder para dirigir la Policía Local en el municipio.

“Estoy absolutamente convencido de que si como intendente me hago cargo de la Policía Local, de poder disponer de sus recorridos, ascensos, incorporaciones, bajas, si podemos realmente estructurar su trabajo con firma e injerencia propia, vamos a poder ponerlos mucho más cerca de dónde los vecinos lo necesitan”, expuso Ducoté.

“El despliegue actual no es el más funcional a las necesidades de los pilarenses, hay un modelo estándar para toda la provincia; voy a perseverar en esa solicitud a la Provincia para que nos den la oportunidad y la responsabilidad de administrar de otra manera a la Policía Local, que para algo se llama local”, apuntó.

