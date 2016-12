Ducoté: “Hay espacios que buscan generar preocupación cerca de fin de año”

El intendente Nicolás Ducoté se mostró confiado de cara a las últimas semanas de este 2016 y aseguró que el Municipio está haciendo “toda la prevención posible”.

Desde el Ejecutivo se tiene puesta mucha atención sobre estas últimas semanas del año, teniendo en cuenta que suele ser una época en la que aflora la sombra de los saqueos y el descontento popular. No obstante, el intendente Nicolás Ducoté afirma estar tranquilo y que desde el Municipio se está haciendo “toda la prevención posible”.

“Por ahora todo viene tranquilo; el trabajo que estamos haciendo nosotros con los movimientos sociales, con los merenderos, en las recorridas cotidianas barrio por barrio con Desarrollo Social, con el equipo de Seguridad, y también la parte más política, lo que sentimos es una mayor presión hacia fin de mes para que el estado esté más presente, pero no mucho más que eso”, dijo Ducoté, en conversación con el programa “Poné Primera”, de Radio Nacional.

A su vez, señaló que sí hay una parte de la política, más ligada a lo que eran los barones del conurbano y al peronismo, que está queriendo generar un ambiente negativo de cara al final de año.

“Hay algunos espacios, quizás muy refractarios al gobierno nacional, provincial o municipal, que tienen la intención de generar ansiedad o preocupación en la gente; pero no veo el desarrollo de eso arraigado ni en movimientos sociales, inclusive en los que son críticos del gobierno, ni tampoco en la estructura de los vecinos”, expresó el Intendente.

Y añadió: “No es que los almacenes nos están diciendo que la gente no puede comprar nada, que no llegan a fin de mes, no es que están muriendo chicos desnutridos; tenemos una situación en donde estamos produciendo mucha estructura de acompañamiento, de alimentos y de necesidades críticas, y vamos a aumentarla todavía más en lo que queda de este mes”.

En este sentido, Ducoté se mostró confiado en que esto pueda traer “toda la tranquilidad que necesitamos en este fin de año”.

Además, sumándole a la ecuación el refuerzo que llegó en el área de Seguridad con los más de 240 gendarmes que arribaron al distrito, el Jefe Comunal indicó que “estamos haciendo toda la prevención posible y dando el mayor cuidado posible”.

Seguridad

En lo que respecta a esta área, una de las que protagoniza muchas de las quejas de los vecinos, el Intendente reveló que “el mayor desafío pasa por tratar de utilizar los recursos que tenemos, pero nunca alcanzan”.

“La demanda del vecino es tener casi un policía por esquina, que un policía esté ahí cuando espera el colectivo a las 10 de la noche, o cuando sale de trabajar a las 4.30 de la mañana del Parque Industrial, quiere tener ese cuidado y acompañamiento; pero todo eso no es posible”, sostuvo Ducoté. “Para eso, lo que hemos desarrollado es aumentar la cantidad de cámaras, la cantidad de patrulleros; es un área en donde evoluciona el delito, la criminalidad, y nosotros también tenemos que evolucionar en nuestros patrones de inteligencia criminal, identificar hacia dónde se desplazan, y qué rutinas y procesos tienen”, consideró.

Y concluyó: “Es un trabajo constante pero no va a alcanzar para satisfacer toda la demanda de seguridad que puede tener este distrito o cualquier otro del Conurbano con casi medio millón de personas”.

