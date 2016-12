Gran convocatoria en la audiencia popular ambiental

Se debatieron cuestiones como las industrias categoría 3, Sudamericana de Aguas, el basural de José C. Paz y los humedales.

La audiencia popular ambiental que se desarrolló el sábado en la Plaza 12 de Octubre fue todo un éxito para sus organizadores, con gran cantidad de vecinos que se acercaron a debatir y escuchar las distintas problemáticas planteadas, entre las cuales se destacó la cuestión de las industrias de categoría 3 (las más contaminantes) que operan en el distrito. También hubo espacio para tocar los temas de la finalización del contrato de Sudamericana de Aguas, la cuestión de los humedales y el Río Luján, y el basural a cielo abierto de José C. Paz, que afecta a Derqui.

Una de las impulsoras de la jornada fue la vecina de Parada El Gallo, Érica Hahn. “Ahondamos el tema de la ilegalidad de los parques industriales clandestinos de Pilar que no tienen habilitación ni papeles al día. Siempre aclaramos que no es solamente Parada El Gallo, sino que Parada El Gallo es un parque industrial clandestino más en Pilar. La ley es clara, y si la habilitación no está, hay clandestinidad” dijo a Resumen.

Algunos de los expositores del sábado fueron el ex funcionario Oscar Salom, quien disertó sobre el tema de agua y cloacas; Graciela Capodoglio, de Patrimonio Natural; la diputada nacional Gabriela Troiano; Víctor Koprivsek, quien profundizó el tema del basural paceño; el ombudsman Juan Pablo Trovatelli; y el secretario de Medio Ambiente, Javier Corcuera, entre otros.

Sobre el tema del basural hubo esa misma tarde un evento cultural realizado en la plaza Teófilo Tolosa de Derqui, con bandas musicales, para decir nuevamente “no al matadero y al basural”, y para reclamar que el polémico predio se convierta en un espacio verde recreativo.

La jornada se dio solo cinco días antes de la audiencia pública convocada por el Municipio para debatir el tema de las industrias de El Gallo, la cual se realizará este miércoles en el Teatro Lope de Vega. La audiencia ha recibido fuertes críticas por considerarla “poco democrática”, cuestionamientos que Corcuera escuchó en primera persona.

Para Trovatelli, uno de los organizadores de la jornada del sábado, la audiencia municipal “no reúne los requisitos que necesita una audiencia pública para ser legítima, como la publicidad, gran parte de la población no sabe que se realizará la audiencia. Además eligen como moderadores a una ONG nacional, cuando en Pilar tenemos muchas que trabajan sobre esta problemática”.

Por su parte, Hahn expresó que “se acercaron varios vecinos de barrios donde hay otras empresas categoría 3. Ahora vamos por un pedido de informes por las demás industrias categoría 3 en todo Pilar, para saber donde están ubicadas, qué papeles tienen”.

