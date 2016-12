Ducoté: “Nunca prometimos que se iba a resolver todo en el primer año”

El Jefe Comunal repasó varios aspectos de su primer año de gestión al frente del Municipio. “Nos hubiera gustado que se avance más”, reflexionó.

El intendente Nicolás Ducoté cumplió un año al frente del distrito y realizó un balance público sobre lo que se ha hecho a lo largo de estos doce meses y lo que falta por hacer. Quizás es más lo que falta que lo que se hizo, con una promesa de cambio que nacía a finales del año pasado y que ilusionó a muchos pilarenses a tal punto de darle un voto de confianza a Ducoté, tras 12 años de zuccarismo. No obstante, este primer año no trajo muchos de los cambios prometidos y el vecino pilarense ya comenzó a impacientarse. Es por esto que Resumen tuvo la oportunidad de tener un mano a mano con el Intendente para hablar en detalle sobre diferentes temáticas que hicieron a este 2016.

Ante la pregunta obvia de cuál es el balance que hace de este año al frente de la gestión municipal, Ducoté remarcó que ha sido un año de “muchísimo esfuerzo” y que “se trabajó en ordenar un montón de cosas que pensábamos que estaban mejor de lo que realmente estaban”.

“Nos hubiera gustado que se avance más”, señaló el Intendente, una frase que se repitió varias veces en la entrevista, junto con la frustración que acarrea a raíz de este progreso al que podríamos llamar ‘de tortuga’. “Costó un montón el primer año, es más, si tuviera que ponerle un título es que nos costó muchísimo pero ahora con todo lo que se viene, con todo el trabajo preparatorio que se hizo, no nos va a parar nadie; vamos a hacer muchísimas obras en cada barrio de Pilar y eso le va a mejorar mucho la vida a la gente en el 2017”.

En la conferencia de prensa dijo que calificaba su gestión con un 6 o un 7. ¿Qué es lo que falta para llegar al 10?

Faltaría poder lograr que los pilarenses tengan muchísimos de los servicios que hoy no tienen, como agua y cloacas, que haya vacantes. Yo solo le voy a poner un 10 a la gestión cuando las condiciones de vida en este lugar estén a la altura de las expectativas mínimas de un lugar desarrollado del conurbano, como San Isidro, Vicente López, algunas zonas de Tigre… Y veo cosas en las que Pilar está 10 pasos más atrás.

Para tener un 10 hubiera hecho falta más capacidad de generar, aprobar e implementar proyectos, hubiera hecho falta tener mucho más preparado al equipo de gobierno para haber hecho todas las cosas que había que hacer y no, esto es un proceso de aprendizaje continuo, en el que de lo que no sabés, tenés que aprender. De lo que sabés, entre la teoría y la práctica hay una brecha. De lo que te dijeron que te dejaban con lo que te encontrás hay una diferencia importante.

En este sentido, Ducoté también resaltó que por más buenas intenciones que se tuvieron para hacer las cosas bien, hubo ciertas iniciativas que “tardaron un montón”.

“Las fuerzas federales llegan el lunes pero el problema de la inseguridad lo tenemos todos presente desde principio de año; esa demora impacta directamente en la vida del vecino”, expresó.

Un argumento similar dio en cuanto al tema de la llegada de la empresa Aysa, prestadora de servicios de agua corriente y cloacas.

“Me hubiera gustado tener unos primeros proyectos de agua y cloacas, que alguien pudiese abrir una canilla ya con un sistema de provisión de agua potable funcionando y la verdad que no se pudo avanzar más rápido el proceso de Aysa porque al principio éramos nosotros el único municipio en esa negociación y después se sumaron ocho más”, explicó el mandatario.

Lo cierto es que esos ocho distritos tenían Absa (empresa estatal pero de la Provincia, Aysa es de la Nación) y Pilar, por tener Sudamericana de Aguas, quedó relegado a una “negociación diferencial”.

“Entonces, algunas de esas cosas tengo la frustración de no haber podido resolverlas en el primer año de gobierno, pero estoy convencido de que a lo largo de estos 36 meses de gobierno que nos quedan vamos a poder hacer un montón de las cosas que nos propusimos y nos comprometimos”, dijo Ducoté.

¿Es definitivo que Sudamericana se va?

No hay una diferencia sobre si se termina o no su concesión, lo que hay es que haya un período de transición adecuado y ordenado. La idea no es que alguien apague la luz y se vaya corriendo el 31 de diciembre a las 12 de la noche, sino un proceso estructurado que estamos elaborando judicialmente donde se hace esa transferencia de servicio para que llegue Aysa.

Mi primer prioridad es que la nueva empresa empiece trabajando por las zonas no concesionadas, porque uno puede quejarse más o menos del servicio de Sudamericana, pero peor está el que no tiene nada, el que toma agua de pozo absolutamente contaminada. Esto se da, por ejemplo, en algunos lugares de Derqui, de Del Viso, de Villa Rosa. O si no, les dije a los de Aysa que por lo menos se empiece por las escuelas.

De acuerdo al Intendente, Pilar necesita que Aysa invierta entre 25 y 30 mil millones de pesos en el distrito, lo que sería la inversión pública más grande de la historia pilarense. Y por esto también es que las calles solo se estén mejorando con ionizado o similares y no asfaltando. “Es que para poner una red de agua corriente y cloacas vamos a tener que romper casi todas las calles de Pilar, para efectivamente poner el nuevo sistema; no tiene sentido asfaltar una calle, a no ser que tenga margen para poner el agua y las cloacas al costado”, sostuvo Ducoté.

Mientras contestaba a las preguntas, el Jefe Comunal puso a disposición un informe de este año en donde está explícito el trabajo que se viene haciendo con Aysa durante todo 2016. “Creo que no se perdió tiempo este año porque lo que había hecho la gestión anterior fue firmar un papelito y listo, el trabajo sucio lo hicimos nosotros”, esgrimió, mientras mostraba las licitaciones que se tienen previstas no solamente para 2017, sino que para 2018, 2019 y 2020.

Y ahora que se viene el verano: ¿cómo planean afrontar el problema de Edenor?

Soy muy prudente a la hora de prepararme para el verano. Le he exigido a Edenor que las inversiones se materialicen y algo se ha avanzado este año. En ese sentido vamos a empezar a dar respuestas pero no van a estar dentro de 25 días cuando es el 1º de enero. Va a ser un verano complicado, como el anterior. Aunque confío que al invierno de 2017 lleguemos mucho mejor en cuanto a energía eléctrica. Estamos trabajando en las operaciones de fondo, pero no podemos hacer magia.

¿Cómo maneja la impaciencia y ansiedad de los vecinos?

Una parte es hablarles con la mayor franqueza posible. Si ustedes caminaran cualquier cuadra de un barrio, la mayor impaciencia es tener asfalto, cordón cuneta, vereda. Y la verdad es que no va a pasar que tengamos 9 mil calles, que hoy son de tierra, asfaltadas en solo un año.

No vamos a poder asfaltar todas las calles, no vamos a poder cubrir el 80 por ciento que no tienen agua y cloacas, no lo vamos a poder hacer ni en uno ni en cuatro años de gobierno. Por ende, mi objetivo es llegar a la mitad y ya sería un avance enorme, pero no podemos hacer en un año lo que no se hizo en 10, 12 o 15 años.

¿Cuál cree que ha sido el punto más fuerte de la gestión hasta ahora?

La reestructuración que estamos haciendo en el área de Salud. La aspiración de tener un Hospital Central nuevo, de abrir cuatro unidades de complejidad mediana (en Villa Rosa, Derqui, Alberti y en Río Luján), algo que va a facilitar que la gente pueda quedar internada más cerca de sus domicilios.

Vamos a repensar todo el sistema de conexiones entre los centros de atención primaria y los hospitales, para que la gente pueda trasladarse las 24 horas a costo mínimo o gratuito.

Estoy seguro de que lo que hagamos en Salud va a ser un legado para toda la población pilarense y también para otros distritos que vienen a atenderse acá.

¿Y el punto más flojo?

En las áreas más flojas, donde la brecha era más grande de expectativas, que no quiere decir que el equipo no haya trabajado bien, es en la cantidad de calles para arreglar. Sabíamos que era una meta enormemente ambiciosa la nuestra. Ahí nos faltó capacidad de hacer más, más rápido, fortalecer los equipos, tener más ingenieros, más personas preparadas para armar licitaciones. Hicimos el triple de licitaciones que las que se hicieron el año pasado.

Los concejales de la oposición afirman que, según el Presupuesto 2017, solo se van a asfaltar 20 calles. ¿Qué opina al respecto?

Creo que es una ironía de los concejales cuando hacen cuentas que, a veces, no les cierran ni a ellos. Este año arreglamos más de mil cuadras, entre bacheos, mejorados, ionizados, y lo hicimos con un presupuesto de entre 100 y 200 millones de pesos. Para el año que viene estamos aumentando en un 75 por ciento el presupuesto, con lo cual no tengo dudas de que vamos a arreglar y a asfaltar 10 veces más de lo que dicen los concejales.

En estas cosas yo he dejado que una parte de las inversiones las hagamos con fondos de Nación y de Provincia, y tengo claramente la meta puesta de que el año que viene tenemos que conseguir entre 500 y 600 millones de pesos, mínimo, de Nación y de Provincia. Y eso va a ser 100 por ciento para obras.

¿Cuál es el principal objetivo para el año que viene?

Poder darle una respuesta más rápida y eficaz a muchísimas de las demandas no complejas de los vecinos. No tiene que haber excusa para que no estén limpias las zanjas, no se levante la poda, no se cambien las lamparitas de forma más rápida. Todas esas cosas, respuestas al vecino, yo necesito que el estado sea más ágil.

En este aspecto, también mencionó cuatro ejes donde se basará el próximo año de gestión. En educación, hay planificadas seis ampliaciones de jardines durante el verano y durante el año “tendrían que abrirse entre dos y cuatro jardines nuevos”, para llegar a 1500 vacantes más; en Salud, lograr abrir las dos unidades de mediana complejidad en Villa Rosa y Derqui, e iniciar las obras del Hospital Central; en Seguridad, aumentar entre todas las fuerzas de seguridad de entre 1000 y 1200 efectivos a 1500; y en Obras Públicas, “que el año fiscal termine entre 1500 y 2000 cuadras que los vecinos digan que por su cuadra pasó la máquina, zanjeó y hasta se hicieron veredas”.

Por último: ¿Se tienen previstos cambios en el gabinete?

Viene un período de evaluaciones. No tengo la certeza de hacer cambios. Lo que sí es que va a haber una reorganización de las funciones de gobierno. No sé si las cuestiones van por los nombres de las personas sino por la manera en que le damos respuesta al vecino. Es un proceso que lo quiero discutir con los secretarios y llegar a fin de año con algún esquema que permita una mejor respuesta para los vecinos.

Matías Mestas

