Desde el peronismo reclaman que se retome la construcción del Hospital Central

El nuevo secretario general del PJ se lamentó de que no se destine “ni un peso para el hospital” y pidió que se utilicen fondos municipales.

Ya aprobado el presupuesto municipal, siguen las críticas acerca de la distribución del dinero planeada para el 2017, “ni un peso para el Hospital Central” disparó el peronista Iván Giordano, quien adelantó que desde su espacio le pedirán “formalmente al Intendente que retome las obras porque son muy necesarias para todas las familias pilarenses”.

“Me parece lamentable que del presupuesto municipal, de más de 3.500 millones de pesos, no se destine un solo peso al Hospital Central” dijo Giordano en diálogo con Resumen. “El sistema de salud público está colapsado y no alcanza para cubrir las necesidades de 350 mil habitantes” añadió el flamante secretario general del Partido Justicialista.

“Entendemos que el Intendente está haciendo las gestiones correspondientes en Nación y Provincia, pero creo que debe asumir algún tipo de inversión desde el Municipio. No se puede seguir esperando a ver si se consigue financiamiento o no, la gestión se tiene que hacer cargo” expresó Giordano. “En Malvinas Argentinas o José C. Paz, con presupuestos mucho menores, están terminando hospitales con fondos municipales”, añadió.

Según Giordano, “lo único que se hizo en 2016 en el Hospital Central fue cortar el pasto, la verdad que da bronca e impotencia cuando uno pasa por ahí y ve las obras frenadas”. El dirigente reclamó que, mientras se busca financiamiento en las arcas provinciales o nacionales, se avance en las obras con fondos municipales.

“Se trata de una decisión política y de saber administrar” consideró Giordano, uno de los nombres que suenan para integrar listas para las elecciones legislativas del año que viene. “Estamos trabajando por construir una alternativa peronista al actual gobierno municipal” dijo al respecto.

Durante los últimos días, se dio a conocer que en una reunión entre el Intendente y funcionarios nacionales, desde el ministerio de Infraestructura se había planteado buscar financiamiento a través de actores privados para retomar las obras.

