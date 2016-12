Ducoté calificó su primer año de gestión con un promedio de “entre 6 y 7”

El jefe comunal Nicolás Ducoté expuso en conferencia de prensa los resultados de su primer año al frente del Ejecutivo municipal.

El intendente Nicolás Ducoté, junto a todo su equipo de gobierno, encabezó un encuentro con la prensa donde repasó su primer año al frente de la gestión municipal.

Con el fin de realizar un recorrido de los primeros 12 meses de gobierno, el Jefe Comunal aseguró que “hicimos un esfuerzo enorme por traer mejoras en la calidad de vida de los vecinos de Pilar”.

En el plano general, el mandatario municipal describió como logros el avance que se efectuó en cuanto a la transparencia en la gestión, como el acceso a la información pública y la publicación del boletín oficial.

“En seguridad duplicamos el presupuesto, abrimos el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo, ampliamos el número de móviles operativos para patrullar nuestras calles, incorporamos más efectivos y estamos multiplicando la cantidad de cámaras de vigilancia”, continuó el Intendente.

Respecto del trabajo realizado en Educación, el jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone, afirmó que “implementemos el Boleto Estudiantil Gratuito, pusimos en valor más de 30 escuelas y durante el receso escolar ampliaremos aulas en jardines de infantes generando 400 nuevas vacantes”.

Salud y Hospital Central

Por otra parte, durante la conferencia de prensa, el Intendente afirmó: “En Salud, inauguramos el Centro de Diagnóstico en Alberti y Del Viso; además adquirimos dos nuevas ambulancias y lanzamos el SAME para lo cual se agregan 10 ambulancias y empezamos la construcción del Hospital Odontológico”.

En lo que respecta al Hospital Central, que yace paralizado desde que el ex intendente Humberto Zúccaro dejó el poder, el actual mandatario se lamentó por no haber podido llevar adelante la construcción del nosocomio debido a la escasez de fondos.

“En el lugar vemos una base, una plataforma con 35 columnas, y un sueño trunco que preveía hacerse con fondos municipales lo que nunca se podría hacer con dineros propios; se necesitan al menos 500 millones de pesos para retomar la obra, por lo que empezamos un camino para lograr financiamiento de Provincia y Nación”, indicó Ducoté.

Y añadió: “La gobernadora María Eugenia Vidal nos dijo que la prioridad eran los hospitales ya existentes, porque estaban detonados, y entonces nos dedicamos a buscar los dineros en Nación, pero no lo logramos; teníamos la expectativa de conseguir 200 millones de pesos, pero aún no se pudo dar, pero no bajamos los brazos, vamos a seguir gestionando para que en el primer semestre del año que viene comiencen las tareas, que se hará en módulos y en primera instancia la maternidad que hoy funciona en el Meisner de Derqui”.

Infraestructura y servicios

En lo que se refiere a la cuestión de infraestructura, más específicamente el arreglo de calles, el Intendente sostuvo que, aún con las limitaciones que se debieron padecer porque el Municipio no contaba con la maquinaria necesaria, “se repararon 1.000 cuadras, y se aspira a llegar con licitaciones ya lanzadas a muchas más antes de fin de año”.

“A la par se hicieron obras hidráulicas, se comenzó la obra sobre la Ruta Nº 234, se está avanzando en la licitación para la obra de la Ruta 25, entre Pilar y Escobar, lo que se sumará a los planes de Hábitat, con una inversión de 317 millones de pesos, en cuatro barrios de Pilar”, indicó.

Por otro lado, Ducoté no dejó pasar el tema de los servicios: agua corriente, cloacas, energía eléctrica.

“Queremos mejorar de manera crítica el sistema de agua potable; el 1º de enero de 2017, Aysa va a llegar al distrito encarando un proceso de transición que desemboque en que el 70 por ciento de los pilarenses que no tienen el servicio, lo tengan”, explicó el Intendente. “Además, comprometimos a Edenor a hacer una inversión de 700 millones de pesos, para que los vecinos tengan un servicio acorde y existan medidores y no personas colgadas a la red; y se proyectará la construcción de un centro de transferencia de pasajeros en la estación del Ferrocarril San Martín, y se acordó una inversión de 100 millones de pesos por donde circularán las líneas 520 y 509”.

Por último, como conclusión, Ducoté calificó al 2016 como un año “donde no tuvimos presupuesto, donde sabemos que nos falta mucho” y, además, que “sabemos que nos quedamos cortos en términos de logros respecto a nuestros propios planes”. En números, el Intendente, como hiciera el presidente Macri, se puso “entre un 6 y un 7”.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: