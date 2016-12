Alrededor de 200 agentes de Gendarmería se suman a la seguridad de Pilar

La llegada de la fuerza federal será a partir del lunes, para realizar todo tipo de tareas policiales. Por otro lado, no se destinará ningún policía pilarense al Operativo Sol.

Una vez más, vuelven las fuerzas federales al distrito para intentar calmar las aguas en un contexto de pedido de más seguridad por parte de los vecinos. Concretamente, a partir del lunes llegarán a Pilar entre 180 y 200 agentes de Gendarmería Nacional, para realizar trabajo policial en las zonas más conflictivas del distrito, los llamados puntos calientes.

“Vamos a volcar de manera inmediata la mayor parte de personal en diferentes grupos a los lugares que mayor presencia necesitan” dijo Fernando Martínez, secretario de Seguridad de la Comuna, en diálogo con Resumen.

Por otro lado, el funcionario confirmó que este año ningún agente de seguridad de la comuna será destinado a la Costa Atlántica en el marco del Operativo Sol. “No se va ningún policía de Pilar al Operativo Sol” aseguró Martínez.

El año pasado se había desatado la polémica a partir del desplazamiento de 90 efectivos que trabajaban en Pilar al Operativo Sol, con lo cual durante el verano el distrito contó con casi cien agentes menos para cubrir la seguridad local. Según explicó Martínez, este año “ningún policía de la provincia de Buenos Aires va a estar afectado al Operativo Sol”, sino que se usarán para las tareas en la Costa a los cadetes próximos a egresar de la Policía Local, para que terminen su formación en esos tres meses durante el operativo destinado a puntos turísticos.

De esta forma, a diferencia del año pasado no habrá menos policías en el distrito durante el verano, y además se sumarán entre 180 y 200 agentes de Gendarmería Nacional, presuntamente a partir del lunes, a los puntos más conflictivos del distrito. Pero, al igual que en los denominados “operativos de saturación”, los gendarmes no se quedarán en forma definitiva. “Tenemos fecha de inicio pero no la de finalización” señaló Martínez.

La noticia de la llegada de los efectivos nacionales se dio a conocer tras una reunión que Ducoté mantuvo el martes con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; y los secretarios de Seguridad y Seguridad Interior de la Nación, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman.

Asimismo, los efectivos llegarán también a 32 distritos y a Mar del Plata. El 13 de diciembre se firmará el acta de compromiso con los jefes comunales, que se desprende de un acuerdo firmado entre el ministerio de Seguridad nacional y la Provincia de Buenos Aires.

Luego del encuentro, Ducoté manifestó que vio “con mucha eficacia el ordenamiento de todo el dispositivo que comenzará la semana próxima en Pilar para que, entre fuerzas municipales, provinciales y nacionales brindemos el refuerzo de seguridad que necesita todo el conurbano bonaerense”.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: