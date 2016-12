Presupuesto 2017: aprobado por unanimidad pese a la disconformidad opositora

La sesión extraordinaria en la que se trató el Presupuesto para el año que viene abundó en acusaciones contra la distribución de los recursos municipales.

Cerca de diez días después de aprobada la Tarifaria para el año que viene con mayoría de los votos en el Concejo Deliberante, llegó el turno hoy para el Presupuesto 2017 que fue aprobado también pero por unanimidad. Y es que, más allá de las chispas que surgieron durante la sesión extraordinaria entre la oposición y sus acusaciones para con el Ejecutivo, los mismos concejales opositores manifestaron su intención de no querer ponerle palos en la rueda a la gestión municipal.

Las cosas comenzaron tranquilas, aunque el ambiente ya se venía predisponiendo desde antemano para lo que después fue una lluvia de críticas opositoras hacia el proyecto oficialista. Sebastián Neuspiller fue quien comenzó el debate con un ameno agradecimiento hacia sus pares concejales, mostrándose orgulloso de ocupar su lugar como edil, a Diego Ranieli (secretario de Gobierno) “por ser el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo”, a Hacienda por acompañar en las comisiones y al intendente Ducoté por ser el primero en querer “que el Presupuesto se presente en tiempo y forma”.

“Celebremos este Presupuesto 2017 que será herramienta fundamental para el Ejecutivo”, expresó el concejal oficialista. El estimado de gastos para el próximo año será de 3.500 millones de pesos.

Campanita

No obstante, lo que menos hubo en la sesión fue ánimo de celebración ya que enseguida tomó la palabra el ex concejal de Cambiemos, Daniel Liberé, quien ratificó su opinión de que este presupuesto “es un despilfarro” y que “debería votarlo negativo de acá a la China (…) pero no voy a tener ningún proyecto de rehén”.

“Al Intendente le podemos dar este presupuesto, lo que no le puedo dar es la honestidad que le falta”, esgrimió. “Le voy a votar el presupuesto para que no tenga ninguna excusa y gestione”, agregó.

Acto seguido, se levantó de su banca y depositó una pequeña campana en el escritorio del presidente del HCD, Gustavo Trindade, “una campanita para ver si alguien lo despierta al Intendente”.

Un razonamiento similar, sin entrar en tan aparatosas demostraciones, fue el de la mayor parte de los concejales opositores.

Es el caso de Marcia González, del PJ del Pilar, que sacó a relucir nuevamente la polémica del Fondo Educativo (que es enviado por Nación a las provincias y municipios), cuyo 50 por ciento denunció que será utilizado para el pago de sueldos de funcionarios, unos 47 millones de pesos, y no para el fin que tendrían que tener. “Hay que ver cómo están las escuelas públicas, no se ha invertido ni en Cultura, ni en Educación”, señaló.

“No queremos que el Presupuesto se utilice solamente para pagar sueldos sino que también se mejore la calidad de vida de todos los pilarenses”, continuó. “Porque al Intendente lo eligieron para que cumpla con sus promesas”, continuó.

Sebastián Pérez, por su parte, coincidió con Liberé en que se está haciendo un despilfarro con el dinero de las arcas comunales, y más teniendo en cuenta la situación económica delicada del distrito. “No podemos gastar 7 millones de pesos en contratación de artistas”, afirmó.

A su vez, cargó contra el aumento del 556 por ciento en el presupuesto de la Secretaría Política, en el que se vislumbran gastos en pasacalles y demás elementos que darían a entender que se usarán para propaganda política el año que viene. “Pareciera que nos estamos preparando para las elecciones”, comentó.

Quienes también fueron bastante duros contra la distribución de recursos que presenta el Presupuesto fueron los dos ediles que integran el Frente Pilarense para la Victoria, Federico de Achával y Santiago Laurent.

Laurent hizo un análisis pormenorizado de las cifras presupuestarias y luego resaltó que, si bien es el presupuesto más alto de la historia del distrito, “también es el presupuesto con menos obras de la historia”. “Han armando un presupuesto priorizando sus escritorios y oficinas y no al vecino”, insistió.

Además, argumentó que la suma de los sueldos de los funcionarios (1 millón de pesos por secretario, siendo 13 secretarios, y 30 subsecretarios que cobran 800 mil pesos cada uno) da como resultado una cifra más elevada que la destinada al área, por ejemplo, de Desarrollo Social.

“Hay un déficit enorme en la capacidad de darle respuestas a los vecinos”, expresó Laurent. “Esto está lejos de la revolución que prometieron”, apuntó.

En este sentido, Achával comentó que “el Presupuesto que se plantea presenta deficiencias graves”. “El reloj de la revolución está pasando y hay posibilidades de que para el año que viene ya esté roto”, esgrimió.

“Estamos votando un globo negro, porque no se ve nada de las mejoras para los pilarenses”, concluyó Achával. “Nos dirán que lo tienen previsto, seguramente que sí, pero no está en el Presupuesto y cuando las cosas se esconden, dejan de ser transparentes”, denunció.

