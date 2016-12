Polémica en torno al Presupuesto Participativo

Desde el área salieron a defenderse por los cuestionamientos en torno a cotizaciones, proyectos y obras pendientes. Hoy se lanzaron duras críticas en el Concejo.

El Presupuesto Participativo fue motivo de polémica hoy en el Concejo Deliberante, a raíz de la presentación de un pedido de informes sobre los pliegos de obras del programa dependiente de la subsecretaría de Participación Ciudadana, presentado por el Interbloque Partido Justicialista.

Durante el debate, las críticas se hicieron sentir desde la banca de Santiago Laurent, quien tildó de “bochornoso” el programa, al mencionar que de los 30 millones destinados al área, 20 se destinan a los proyectos y 10 a gastos operativos. “Como se va a tomar en serio si no se realizaron las obras ganadoras” disparó el concejal.

Esta crítica, entre otras, se viene sintiendo hace algún tiempo. Quien salió a responder fue el director del área, Eduardo Bisognin. “Las cotizaciones no corren por cuenta de Presupuesto Participativo, sino que corresponden a diversas áreas encargadas de la viabilización, como por ejemplo Obras Públicas. Si bien las cotizaciones a veces parecen más altas de lo que el vecino puede conseguir cuando va a comprar, los municipios necesitan muchos requisitos, no se puede estar en la informalidad, y eso hace que el costo suba un poco” argumentó.

Entrevistado por el periodista Mario Cacerez, Bisognin añadió que se trata de obras “que se van a hacer el año que viene, por lo que en definitiva si bien los precios parecen altos cuando se van a hacer las obras a veces la plata no alcanza”.

Otras críticas formuladas al área tienen que ver directamente con las iniciativas de los vecinos, a lo que el titular de Presupuesto Participativo señaló que “con respecto a proyectos que no están en la lista de votación, son los que no han sido viabilizados, porque tenían problemas técnicos, o el terreno elegido no era municipal sino privado, por lo que no podría llevarse a cabo”.

Finalmente, los ganadores de proyectos durante el año pasado que aún no vieron concretarse las obras pertinentes también hacen sentir su disconformidad. En las últimas horas se levantó la voz desde el Club Argentinos de Del Viso, para el cual el programa debe destinar un playón polideportivo.

“Del Viso votó en forma masiva y transparente el Playón en el Club Argentinos. @MunicipioPilar prometió terminarla en 2016 y #DucotéNOcumplió” expresó el club a través de su twitter. Ya en marzo la entidad había presentado una carta para manifestar su preocupación al respecto.

Mientras, el programa se encuentra en la etapa de votación de los proyectos que corresponden concretar el año que viene, quedando únicamente Del Viso por elegir iniciativas. De las restantes localidades fueron seleccionados más de veinte proyectos ganadores a implementar con un presupuesto de más de 1 millón de pesos por cada una.

