En medio de las críticas, el Presupuesto 2017 llega hoy al Concejo Deliberante

El debate político del presupuesto municipal arriba al recinto y hay pronóstico de muchas críticas por parte de la oposición.

En el marco de una sesión extraordinaria convocada para esta mañana, los concejales del distrito debatirán en el recinto, entre otros proyectos, el Presupuesto 2017, que es definitivamente lo que acapara la atención en cuanto a economía municipal se refiere. Desde la oposición, que ya viene manifestando su disconformidad desde hace rato, aseguran que serán duras las críticas al proyecto oficialista al momento de la votación.

“Es un presupuesto que no plantea realmente una solución para los problemas que tiene Pilar de cara al 2017; está absolutamente atado a que desde Nación o de Provincia bajen los fondos porque no hay una mayor inversión en seguridad, no hay una planificación de obras públicas, de hecho solo se contemplan únicamente 20 cuadras de asfalto”, dijo Federico de Achával, edil del bloque opositor Frente Pilarense para la Victoria, en diálogo con Resumen.

Para el concejal, este presupuesto municipal “solo refleja el sostenimiento de la administración pública pero que no tiene una proyección de cara a solucionarle los problemas al vecino de Pilar”. De acuerdo a sus palabras, no están previstas inversiones municipales para continuar la construcción del Hospital Municipal.

“Creo que el gobierno municipal confía en que los fondos y las soluciones van a venir tanto de Nación como de Provincia, y lógicamente estarán apuntando a ampliar el Presupuesto si llegan esos fondos”, continuó Achával. “Pero lo que tenemos nosotros es un Presupuesto 2017 que no refleja en lo más mínimo una posible solución a los graves problemas que existen”, apuntó.

En este sentido, el edil expresó que será preocupante la situación del distrito si estos fondos provinciales y/o nacionales no desembarcan en las arcas comunales porque va a ser imposible resolver los problemas de Pilar. “Además, acá la gente tenía una expectativa de una modificación en el sistema y en la forma de plantear las políticas que claramente no se está dando”, apuntó el concejal opositor.

“Lo que nosotros entendemos y lo venimos sosteniendo es que hay distintos problemas en esta cuestión; por una parte, los nuevos funcionarios o no están acostumbrados a lo que es la función pública, o no están acostumbrados a Pilar”, expuso Achával. “En algunos casos conocen la función pública pero no desde el distrito, y en otros casos no conocían directamente la función pública; todas esas personas que se incorporaron en cargos de funcionarios han hecho que hasta el día de hoy podamos sostener que no hay un funcionamiento acorde a lo que necesita el vecino de Pilar por parte de la Municipalidad”, sostuvo.

Por último, Achával indicó que, si bien va a haber mucha crítica en la sesión, “también entendemos que el Presupuesto es una herramienta de gestión y quien tiene la responsabilidad de resolver los problemas es el Ejecutivo municipal, que para eso la gente los votó”.

