Agrupaciones peronistas desconocen a las nuevas autoridades del partido

Bajo el argumento de que el PJ está acéfalo por inactividad, un conjunto de organizaciones pedirá a las autoridades provinciales que intercedan.

A raíz de los recientes cambios en la conducción del Partido Justicialista de Pilar, un conjunto de agrupaciones emparentadas al kirchnerismo salieron al cruce de las autoridades del partido y presentarán un documento al Consejo provincial del PJ para pedir que interceda. “El partido está acéfalo” manifestaron, y señalaron desconocer a las autoridades, que pasan hoy por la figura de Graciela Odato.

En una conferencia de prensa convocada en la Plaza 12 de Octubre, junto a los bustos de Perón y Eva (bajo el argumento de la carencia de casa partidaria del PJ) las agrupaciones, que buscan ser una alternativa dentro del peronismo para las elecciones legislativas de 2017, leyeron el documento que consensuaron para oponerse a las autoridades del PJ.

“Pedimos la inmediata resolución de este problema que estamos atravesando los afiliados al Partido Justicialista de Pilar. Queremos que el partido deje de estar acéfalo por esta inactividad que es de público conocimiento desde hace mucho tiempo. El Consejo del Partido no se ha reunido hace mucho más de un año, por lo tanto, según el artículo 29 de la carta orgánica del Partido Justicialista, ha quedado acéfalo” dijo Fabián Pitronaci.

“Tanto el presidente como el vicepresidente (Zúccaro y Molina respectivamente) han manifestado su renuncia, pero no se puede renunciar a lo que no se es. El partido está acéfalo hace mucho tiempo. El Consejo no se reúne, no tiene actividad, no tiene una casa partidaria ni respuestas para los afiliados, y eso es una vergüenza” añadió el referente de la agrupación Los Kumpas. “Desconocemos a las autoridades que dicen serlo” expresó.

“Nadie puede renunciar a lo que no es” dice el documento que será remitido a las autoridades bonaerenses del partido, argumentando la acefalía del PJ pilarense, debido a una inactividad mayor a tres meses.

Asimismo, el escrito expresa: “nos manifestamos en irreversible unidad, conscientes de la responsabilidad histórica que nos compete ante el sufrimiento de nuestro pueblo a causa de las políticas oligárquicas, excluyentes, empobrecedoras y avasalladoras de los derechos conquistados. Nos vemos en la obligación de clarificar la situación de nuestra herramienta partidaria, a la luz de los principios de la doctrina del justicialismo”.

Del acto participaron varias organizaciones provenientes del kirchnerismo, que consensuarán una lista de unidad de cara a las legislativas del año que viene, y que también buscan ser opción a la hora de que el justicialismo convoque a elecciones. Manifestaron que actualmente no hay diálogo con la conducción del PJ, y que no fueron invitados a la reunión ampliada a la que Odato convocó para el 15 de diciembre.

