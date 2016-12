Unos 300 invitados compartieron la despedida de año de Bomberos de Pilar

En el marco de un asado de camaradería servido en el cuartel central, hubo entrega de menciones especiales y homenajes.

Con la presencia de la mayoría de los integrantes del cuerpo activo y sus familias se llevó a cabo, en el Cuartel Central de Ruta 8 y Zeballos, la despedida de año de la entidad de servicios pilarense. En el marco de un asado de camaradería, la festiva reunión se llevó a cabo el sábado por la noche en la amplia playa cubierta de estacionamiento, convenientemente adornada para la ocasión.

La larga mesa de cabecera estuvo presidida por Gustavo Yacopi, presidente de Bomberos de Pilar, acompañado por la comisión directiva, el Jefe del Cuerpo Activo, comandante Ramón Enrique Pared y varios invitados especiales.

Estuvieron presentes el Jefe Policial Distrital, Horacio Piazzale; el titular de la Comisaría Pilar Primera, Carlos Nicolás; el presidente del Club Unión de Pilar, Hector Severini; Nicolas Morelli, presidente electo de Rotary Club Pilar para el período 2017-2018; Lino Favaretto, en representación de la Asociación Italiana; Tobías Brun, representando al Club Sportivo Pilar; Sebastián Pereyra, tesorero del Club Atlético Pilar; Santiago Piermarini, presidente de SCIPA; Rubén Bertazzoni, presidente de CICOPROA; el ingeniero Javier Granda, colaborador de la institución; y una delegación de los Bomberos Voluntarios de Los Hornillos, Traslasierra, de Córdoba, encabezada por su presidente el ingeniero Alejandro Zabotkine. El cuartel cordobés es ahijado de los bomberos pilarenses.

Alegría, emoción y nostalgia

Luego de la entrada de la bandera de ceremonias de la institución, con todos los integrantes del cuerpo activo en formación como marco y la entonación del Himno Nacional, se llevó a cabo un respetuoso momento de recordación a dos hombres del cuerpo fallecidos este año: el sub comandante Luis Benítez y el sub ayudante Claudio Viaño. Cabe acotar que los nombrados fallecieron por motivos de enfermedad y no en actos de servicio. Luis es hermano de Mario Benitez, subjefe del cuerpo y Claudio hijo de Tito Viaño, ayudante de Primera de la entidad, ambos presentes en la cena.

A lo largo de la comida hubo además entrega de reconocimientos a distintos grupos de bomberos. En primer término, se distinguió a integrantes de la Escuela de Cadetes, que se destacaron en la realización de diversas capacitaciones: rescate vehicular, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC), incendio de hidrocarburos y emergencias con materiales peligrosos; roles de dotación y navegación terrestre, ente otras capacitaciones llevadas a cabo en San Andrés de Giles, Los Cardales y Escobar.

Seguidamente se distinguió con la entrega de distinciones por diversas capacitaciones realizadas por el personal durante el año: canotaje, rescate con cuerdas, materiales peligrosos, encuentros regionales de USA BREC y K9, emergentología veterinaria, búsqueda y rescate en áreas, jerarquización y liderazgo. También se entregaron diplomas por la campaña “La vida en tus manos”, que lleva capacitadas a más de 1.300 personas en técnicas de RCP –DEA.

