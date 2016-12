Rossi y un toque que tiró el año a la basura

Por un choque que recibió de Mariano Werner, el Misil se quedó sin la obtención de su segundo título en la categoría. “Estoy muy triste”, señaló.

Una mezcla de impotencia y tristeza invadieron a Matías Rossi en el preciso instante que bajó del auto. Para los que vivieron la final, sin importar su presencia en el autódromo o viéndolo desde sus casas, el tiempo se detuvo y parecía nunca volver a la normalidad.

La final que quedará en la historia y que hasta hoy sigue siendo protagonista de debates en todos los medios y en las redes sociales a través de los fanáticos de las marcas rivales, Ford y Chevrolet, todo se une para un antes y después en la historia del Turismo Carretera.

La última fecha del año hizo vibrar el Roberto Mouras de La Plata. Cinco pilotos que llegaban a la definición de la Copa de Oro, buscaron a fondo su chance de levantar el trofeo.

Ya en pista, el Chevrolet del Misil tuvo que trabajar arduamente la carrera, intercalándose con los momentos de tensión cuando se acercaba Ignacio Savino, que solo peleaba por la carrera. Así, Rossi mantenía la cuarta posición y hasta ahí, la corona era suya, los puntos le alcanzaban.

Cerca del cierre de la carrera, se produjo el ingreso del pace car por el despiste de casi seis autos. Mariano Werner, su principal retador en la tabla y que lo había acechado durante 24 giros, protagonizó una de las maniobras más polémicas en los últimos tiempos dentro de la categoría.

Como un hecho insólito, quiso pasar a Rossi por la zona del pasto en la última curva, con los cuatro neumáticos afuera y al regreso, terminó chocando al Misil, lo que produjo el despiste de ambos.

“Estoy muy triste por lo que pasó. Werner se tira con la única intención de sacarme afuera. No tiene chance de paso y pone las cuatro ruedas en el pasto. Se tira sin espacio y cuando va el auto al pasto, lo saca para la izquierda. Entonces me pasa casi completo y con la cola me saca. Vino directo a chocarme. No lo puedo creer”, manifestaba Rossi que al bajarse del auto, le comunicaron que había llegado 21°, y que los puntos daban para ser el nuevo campeón.

Sin embargo, la situación pasó por los Comisarios Deportivos que tras analizar la cámara a bordo de la Chevy, afirmaron que el delvisense arribó 24°. Con ello, Guillermo Ortelli que escoltó al ganador primerizo Juan Manuel Urcera, celebró el cetro.

La última carta

Finalmente, como medida estratégica, el Donto Racing denunció los 23 autos que terminaron delante de Matías. En caso de que tres de esos pilotos no se presentará o no pasaran la técnica, el de Del Viso sería el nuevo campeón. Pese a ello, la ACTC desestimó el pedido.

En el TC Pista: Federico Lynn cerró el año arribando 18°, en tanto que Martín Vázquez, debió abandonar en la vuelta 13 por fallas en el auto, tras un roce que lo perjudicó en los primeros giros.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: