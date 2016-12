La diputada Carrió salió a defender al ex fiscal pilarense Washington Palacios

La causa del robo a la casa de Massa en 2013 parece haberse convertido en el foco de una batalla judicial entre distintos intereses políticos, con fiscales en el medio.

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, renovó hace un par de días su ofensiva contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. En este sentido, la legisladora ratificó una denuncia hecha contra un fiscal al que vinculó con el massismo y defendió al ex magistrado pilarense, Washington Palacios, quien fue denunciado por el espacio massista por supuestas irregularidades en la investigación del robo a la casa del máximo referente del Frente Renovador.

“Palacios sufre una venganza del massismo, de los que se llaman el grupo Tigre, entre los que están Massa, Julio Novo, muchos otros que ya están procesados, y también el fiscal Claudio Scapolán, a quien venimos a ratificar la denuncia por asociación ilícita”, esgrimió Carrió. “Lo enjuician como venganza massista por haber revelado que según los testigos en la casa del gendarme había mucho más dinero robado de la casa de Massa del que se denunció; Palacios es absolutamente inocente”, afirmó.

En la denuncia contra Claudio Scapolán, quien está a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, la diputada lo acusa por “comisión de delitos y mal desempeño en el cargo, para que se proceda a su destitución, previa suspensión o apartamiento preventivo del cargo”.

“El agente fiscal, Dr. Claudio Scapolán, de manera reiterada y sistemática ha perpetrado una pluralidad de abusos y excesos funcionales, ha cometido actos ilícitos, ha afectado el prestigio del Poder Judicial, ha incurrido en incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, cometió graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, y perpetró acciones u omisiones que implican defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”, se lee en la denuncia.

En el documento también se cita a prestar declaración testimonial al fiscal Luis Manuel Angelini (fiscal del Departamento Judicial de San Isidro), Diego Molina Pico (fiscal a cargo de la UFI Distrito Talar, partido de Tigre), y el propio Carlos Washington Palacios (fiscal del Departamento Judicial de San Isidro), entre otros magistrados.

En lo que respecta a Washington Palacios, en los últimos días desde el Frente Renovador se había comunicado que lo habían suspendido por haber entorpecido la investigación del robo a la casa de Massa en 2013.

“Lo que hay que saber es que el futuro ex fiscal de Pilar lo que hizo fue fraguar una causa por supuestas amenazas para tratar de desacreditar el allanamiento justamente que se hizo en la casa del condenado agente de inteligencia, para evitar lo que después fue a juicio oral”, había señalado el senador provincial Jorge D’Onofrio a Resumen.

Frente a estas acusaciones perpetradas por el massismo, el fiscal Washington Palacios comunicó que a él no lo suspendieron ni lo apartaron de su cargo.

“Es otra gran mentira de quienes me acusan, soy objeto de una campaña de difamación realizada por quienes me acusan falsamente”, indicó. “De esa manera pretenden ocultar graves hechos delictivos que investigué y no quieren que se conozcan”, refirió.

Su palabra coincide con la decisión del Jury de Enjuiciamiento, que establece no la suspensión del fiscal sino la fijación de una audiencia para el próximo 20 de diciembre, fecha en la cual se tratarán las “manifestaciones espontáneas y presentaciones efectuadas por el Dr. Palacios”.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: