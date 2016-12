Violenta agresión a inspectores de Comercio en el centro de Del Viso

El hecho ocurrió en horas del mediodía del pasado miércoles en la céntrica esquina de Independencia y Avenida Madero.

Un grupo de exaltados agredió en horas del mediodía del pasado miércoles a cuatro inspectores del área de Comercio de la Municipalidad de Pilar. Según la información que pudo recabar nuestro medio, la agresión se produjo luego de que los empleados municipales cumplieran en desalojar a varios vendedores ambulantes, más precisamente a uno de origen brasileño que vendía hamacas ‘paraguayas’ y a senegaleses que ofrecían relojes y artículos de bijouterie.

La batahola comenzó cuando una persona ajena al hecho le arrebató el talonario de actas de infracción a una inspectora; al salir en defensa de la mujer uno de sus compañeros, varios individuos agredieron al personal municipal en la concurrida esquina de Avenida Independencia y Madero (ex ruta 26) a metros del paso a nivel.

La confusión fue aprovechada por arrebatadores que sustrajeron del interior de la camioneta municipal varios artículos incautados a los infractores, emprendiendo la huida hacia la estación de trenes, ubicada a pocos metros del lugar, mientras desconocidos procedían a pinchar una de las ruedas del móvil donde se trasladaban los inspectores. Alertado de la situación, un agente emprendió la persecución de los oportunistas, pudiendo recuperar algunas de las hamacas sustraídas. Mientras, en el lugar del conato de violencia, la oportuna llegada de un móvil del Servicio de Apoyo Policial (SAP), puso fin a la agresión que estaban sufriendo los empleados del Municipio.

Insostenible situación

Un comerciante de la zona, alertó telefónicamente del suceso a Ana María Mailloles, presidenta de la Cámara Comercial local.

“Lamentablemente, yo hacía un rato que me había ido de la sede y fue poco lo que pude hacer al respecto”, comentó consternada la dirigente en el programa “La Mañana de Resumen” de FM Del Sol. “Si me hubieran avisado antes, mientras se producía la agresión, hubiese alertado a la policía sobre lo que estaba ocurriendo y habrían llegado mucho antes para calmar los ánimos de los atacantes”, se lamentó.

“De todas maneras, hoy (por ayer) me reuní con el director de Inspección Juan Carlos Ricciardi, en principio para solidarizarme con el personal atacado que solo estaba cumpliendo con su deber y ver de qué manera desde la Cámara podemos colaborar para que hechos de esta naturaleza no se repitan”, señaló. “Ya hace un par de meses habíamos tenido un episodio similar, pero no tan grave como el del miércoles y habíamos consensuado que en los operativos, los inspectores fueran acompañados por personal policial, pero por lo visto, en esta oportunidad no se tuvo en cuenta la sugerencia”, recordó.

En aquella oportunidad, Mailloles cargó contra comerciantes que dijo “hasta le guardaban las tarimas a los vendedores ilegales en sus negocios. Estos colegas deben entender que hoy los vendedores ambulantes no venden quizás productos que compitan con los suyos, pero no quita que mañana puedan hacerlo y no les va a gustar que sus pares no se muestren solidarios con ellos, ayudando a quien vende en forma ilegal”.

Según pudo averiguar “Resumen”, los inspectores agredidos radicaron la correspondiente denuncia del hecho en la comisaría de Del Viso, donde se abrió una causa penal por robo y hurto de mercadería confiscada en procedimientos, no trascendiendo si alguno de los agentes municipales la amplió por algún tipo de golpes o daños recibidos.

Ana María Mailloles fue categórica al defender la continuidad de los operativos. “Nos costó mucho erradicar a los vendedores ambulantes que años anteriores nos habían copado la vía pública en el área céntrica de Del Viso”, recordó la dirigente.

“Así que vamos a defender las inspecciones que realiza el Municipio con todas las armas legales disponibles, más teniendo en cuenta que llegan las fiestas de fin de año y la tentación de instalarse en el centro comercial de muchos vendedores ilegales es grande y ya lo hemos padecido hasta no hace mucho tiempo”, manifestó.

