D’Onofrio pide que el servicio de agua y cloacas pase a ser potestad de Nación

Ni continuidad de Sudamericana, ni municipalización del servicio; para el Frente Renovador el camino lo debe trazar el gobierno nacional.

Luego de que el bloque PJ del Pilar propusiera instalar con un proyecto el debate en el Concejo Deliberante sobre el traspaso entre Sudamericana de Aguas y AYSA en lo que respecta al servicio de agua corriente y cloacas (ver Página 3), el Frente Renovador también dejó en claro su postura en relación a esta cuestión. “Que sea el Ejecutivo nacional el que determine los pasos a seguir”, afirmó el senador provincial y ex candidato a intendente de Pilar, Jorge D’Onofrio.

“Lo que a mí me preocupa es que a 30 días de que termine la concesión todavía no está instalado el debate y no hay muestra por parte del Intendente de hacia dónde vamos”, dijo el legislador a Resumen. “Lo que tenemos claro es que hoy la concesión no ha sido buena, que el servicio no es bueno y que casi el 80 por ciento de los pilarenses no tienen agua corriente y cloacas; con lo cual hay que ver quién invierte y en qué tiempo”, añadió.

Es en este aspecto que D’Onofrio sostiene que debe ser Nación (ni una prórroga a Sudamericana, ni la municipalización del servicio) quien se haga responsable de tomar la posta. “Porque justamente lo que hace falta acá es quien invierta y eso solamente está en capacidad operativa para hacerlo el gobierno nacional, con lo cual, cualquier otra solución iría en contra de los pilarenses”, esgrimió.

“Lo que nosotros estamos pregonando es un traspaso del servicio a Nación, que es lo que incluso ha hecho la Provincia con su empresa de aguas ABSA, que le transfirió la potestad a Nación”, continuó el senador provincial por el Frente Renovador. “Así que en ese camino deberíamos estar”, indicó.

En referencia explícita al proyecto presentado por el bloque PJ del Pilar, que propone municipalizar el servicio, D’Onofrio afirmó que eso sería cargar al Municipio con “un problema mayúsculo”. “Acá no se trata de si es bueno o malo el administrador, sino que se trata de que no hay dinero para invertir y hacer las obras que están haciendo falta”, agregó.

“Lo que estamos planteando es que se convoque a todos los sectores y tomemos una decisión de hacia dónde va el rumbo en esta cuestión; nosotros ya hemos fijado una posición y lo que queremos es que haya definiciones, no esperar hasta el último día y que la realidad nos lleve por delante”, indicó el legislador. “Queremos que se empiece a hablar con Nación para ver cómo se va a hacer cargo de esto; nosotros desde el gobierno provincial en estos meses que pasaron hemos transferido lo que quedaba de ABSA a Nación y ya Nación está operando ese sistema”, comentó.

Y añadió: “Por lo menos en todo el conurbano bonaerense el servicio lo presta AYSA, que es la empresa nacional; y la empresa nacional es la única que está en condiciones de invertir más de mil millones que es lo que estaría requiriendo hoy Pilar para tener agua corriente y cloacas”.

Finalmente, el jefe de senadores massistas, expresó: “Seguimos a la espera de que el Intendente dé una señal para resolver esta grave situación”. Y concluyó: “Cambiemos debe demostrar gestión urgentemente; la sociedad tiene problemas y necesita respuestas rápidamente”.

