Bressani hará un curso con los mejores entrenadores del país

El referente del Iron Team será uno de los 18 entrenadores que recibirán una capacitación del mejor nivel. Será del 5 al 9 en las instalaciones del CENARD.

La ITU (Unión Internacional de Triatlón), ente que regula a nivel global esta disciplina, realiza una capacitación especial a los mejores entrenadores a nivel nacional con el fin de perfeccionar su técnica, pero este beneficio no lo recibe cualquiera.

Al entrenador pilarense de la Federación Argentina de Triatlón, Hugo Bressani, le llegó una convocatoria de esta entidad solicitando que presente su curriculum como docente deportivo, pedido que lo tomó por sorpresa.

En caso de que este documento estuviese en condiciones, iban a confirmarle una gran noticia. “Una semana más tarde me llegó la invitación y no podía creerlo”, cuenta el protagonista.

Bressani fue elegido al igual que otros 17 entrenadores para ser parte del curso “Nivel 1”, el cual comenzará a partir del lunes próximo y abarcará una semana de casi un 70 por ciento de información teórica y que será dictado por dos representantes de España y México.

“Yo ya soy profesor de los tres niveles, pero este excede todo lo que podemos aprender en América Latina. Gracias a Dios puedo participar porque tenemos un gran grupo de exponentes que hace mucho ruido en el triatlón nacional. Uno de ellos es Juan Cruz Saiz, como así también los integrantes de la selección nacional juvenil: Belén Pilara, Guido y Enzo Pierotti y Francisco Sole”, señaló a este medio Hugo.

“Ellos me motivan a hacer todo esto. A mis 40 años, meterme a hacer todo este entrenamiento intensivo de una semana, es todo un tema para mí. Hace 16 años que soy profesor de la FAT, y el IronTeam hace 14 que funciona, es la pionera de zona norte. Todo este esfuerzo está dando sus frutos”, añadió.

Los entrenamientos serán sin parar. El lunes, las instalaciones del CENARD, recibirán a los 18 entrenadores a partir de las 9 de la mañana y de ahí en más, comenzarán a darse capacitaciones.

Lo primero a tratarse serán ¿Qué es el profesaron de triatlón?, roles, éticas y psicología, el proceso de la maestría (aprender y enseñar) y guías de aprendizaje. El segundo día arrancarán con la parte física, 2 horas y media de run, una evaluación práctica, y teorías sobre el ciclismo, entre otros.

El tercero ocupará las primeras tres horas con ciclismo, el análisis de esta deporte y una hora de charla sobre la disciplina de aguas abiertas. El siguiente será el turno de la natación (3 horas), seguido de más análisis de las pruebas.

Finalmente, el viernes se realizará una última evaluación práctica de nado, ciclismo o run. Parta englobar todo lo aprendido, cada tarde harán un resumen del día y un análisis profundo con todo lo aprendido.

“Estoy muy emocionado por la confianza que nos dan. Ellos se dedican a esto y que me hayan elegido a mí para ser parte es súper placentero. Lo único que pienso siempre es en poder estar a la altura de esta gente para realizar un buen trabajo. Todo esto no sería posible si no fuese por los alumnos, ellos te incitan a ser mejor”, concluyó Bressani.

