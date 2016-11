Vecinos del Peaje Larena intentarán conseguir una audiencia con Iguacel

El pedido se hará a través del senador provincial Jorge D’Onofrio, quien fue el que pudo reunirse con el director de Vialidad Nacional.

Habiendo recibido la propuesta hecha por Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, a través del senador provincial Jorge D’Onofrio, los vecinos autoconvocados del Peaje Larena decidieron el lunes en asamblea que van a tratar de conseguir una audiencia con la cúpula del organismo vial.

“Se quedó en convocar una audiencia con Iguacel para mostrarle nuestra posición, que siempre es la misma”, dijo Mirta Álvarez, vecina del peaje de la polémica, a Resumen. “Es a través de D’Onofrio porque fue el que llegó, nosotros intentamos muchas veces pero no nos reciben”.

En cuanto a las propuestas que les trajo D’Onofrio, los vecinos no confían en la fecha que dijeron desde Vialidad Nacional en que estará lista la colectora (primeros días de marzo de 2017) porque las máquinas ya no están; y en lo que refiere a los 100 pases libres, lo ven como “una ridiculez” y que esto “fue tirado por Iguacel como para zafar un poco y parar la protesta”.

En lo único que hubo cierto acercamiento fue en el tema de dar de baja las cartas documento, aunque “hay que plantearlo por escrito porque lamentablemente sabemos cómo funciona esto, si no está escrito son palabras que se las lleva el viento”.

También, los vecinos quieren saber qué traza de la colectora se va a hacer, cosa que D’Onofrio no supo explicar, porque consideran que la última propuesta que se había hecho desde Vialidad Nacional era “muy peligrosa” por desembocar directamente sobre el nivel de la Ruta 6.

Por otra parte, las asambleas y manifestaciones van a continuar. “La protesta va a pararse cuando se haga la colectora y mientras tanto no se cobre peaje a ninguno, porque si no, no tiene sentido nuestro reclamo”, añadió Álvarez. “Es claro aparte la bandera que nos une: sin colectora no hay peaje’”, agregó.

A tres meses de la represión

El domingo 18 de diciembre se realizará un acto especial en el Peaje Larena en recordatorio de la represión sufrida por los vecinos el 18 de septiembre de este año. La invitación está abierta a vecinos, agrupaciones políticas, medios de comunicación y todo aquel que quiera participar. El objetivo es saber quién fue el responsable de dar la orden de reprimir, dato que aún se desconoce.

