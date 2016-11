Suspendieron a un fiscal pilarense por la causa del robo a la casa de Massa

El denunciante había sido el senador provincial Jorge D’Onofrio, quien acusó a Washington Palacios de entorpecer la investigación.

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura bonaerense apartó preventivamente de su cargo por tres meses al fiscal Washington Palacios, quien llevó adelante la investigación del robo a la casa de Sergio Massa en 2013. El proceso judicial había sido abierto a raíz de una denuncia realizada por el senador provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio.

“No solo lo denuncié, sino que además, a resultas del juicio oral que condenó a 18 años a Díaz Gorgonio, el agente de inteligencia que entró en la casa de Sergio Massa, el tribunal junto con la sentencia ordenó certificar copias de la declaración de los testigos y entregarlos a la Justicia porque de ahí surgían graves irregularidades en el accionar de Washington Palacios”, dijo el senador D’Onofrio en conversación con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5).

Vale la pena recordar que, a mediados de 2013, en tiempos de campaña electoral para las elecciones legislativas de aquel año, el exprefecto Alcides Gorgonio Díaz entró con un arma y silenciador a la casa que el líder del Frente Renovador tiene en Tigre. El ex integrante de la fuerza de seguridad fue rápidamente detenido y condenado a 18 años de prisión. No obstante, como es de público conocimiento, todo no quedó allí, sino que de inmediato la atención se fijó en el fiscal que llevaba la causa por supuestamente haber entorpecido la investigación.

“Lo que hay que saber es que el futuro ex fiscal de Pilar lo que hizo fue fraguar una causa por supuestas amenazas, que posteriormente se demostró que no existía tampoco ese hecho, para tratar de desacreditar el allanamiento justamente que se hizo en la casa del condenado agente de inteligencia para evitar lo que después fue el juicio oral”, expresó D’Onofrio.

De acuerdo al senador, el accionar de Washington Palacios se puede llegar a explicar partiendo del contexto temporal del momento, en el que “todavía estaba el sueño de la Cristina eterna, donde nadie iba a pensar que el FpV podía perder la provincia de Buenos Aires”.

“Entonces no sé si el móvil fue económico o si hubo una propuesta de ascenso en el futuro, pero claramente se prestó a una situación ilegal, sumado a una serie de delitos por los cuales no solo está siendo tratada su destitución en el jury de enjuiciamiento, sino que hay causas penales que están investigando su conducta”, esgrimió el legislador provincial.

Por último, D’Onofrio señaló que esto (la aplicación de la pena más grave a tres magistrados en poco tiempo) está demostrando que, desde el Frente Renovador, “hay un cambio en la provincia de Buenos Aires”. Y nombró, además de Washington Palacios, a la “jueza (Velázquez) que vendía adopciones ahí en Pilar” y al juez Melazo de La Plata, “uno de los jueces más corruptos a mi criterio de la provincia de Buenos Aires”.

