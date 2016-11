Ser nómade pasó de moda y Fénix busca volver a Pilar

El equipo de la B Metro recibió la propuesta de volver a instalarse y jugar de local en el distrito. Sebastián Neuspiller fue el propulsor y dialogó con el ex gerenciador cuervo para usar el Estadio Municipal.

Por un motivo o por otro, Fénix siempre es novedad. Luego de casi dos años de deambular por distintas canchas del ascenso, el Club Atlético Fénix volvería a tierras pilarenses.

Las condiciones son que se cree una sede en Pilar y se generen socios en esta ciudad, lo cual no sería un problema, ya que la mayor parte de los hinchas son de la localidad. Falta resolver algunas diferencias entre los actuales dirigentes.

“Hablé con el nuevo presidente, Jorge Colqui, el viernes por teléfono. Le dije que estaba la posibilidad que simplemente con que tenga sede en Pilar, que es lo que correspondería por ser un club de Pilar, y la gente de acá se pueda anotar y ser parte de los socios del club, Fénix podría jugar al otro día en Pilar”, declaró el ex jugador del cuervo, Sebastián “El Dandy” Neuspiller en diálogo con Pilar Político.

A su vez, el concejal oficialista se reunió con el propietario del Estadio Municipal, a quien intentó convencer para que “preste” el predio y Fénix no tenga que lidiar con los costos. La respuesta no fue ni sí ni no, pero tampoco hubo una rápida negativa.

Aunque cabe aclarar, que este mismo fue quien años atrás soltó la mano del albinegro y desde ese entonces, el Cuervo no encuentra un lugar estable.

Otro dato no menor, es que Colqui, presidente electo no hace más de una semana, es uno de los pocos pilarenses que tiene la CD, lo cual correría como una ventaja para el ansiado regreso. Y según comentarios en off, sería cercano al ex gerenciador albinegro.

Según Neuspiller, el dirigente le manifestó que la asamblea general para la renovación de autoridades se concretará en los primeros días de diciembre y allí le comunicará la novedad al resto.

Pero también le advirtió que están avanzadas las negociaciones con el municipio de Exaltación de la Cruz por lo que habrá que esperar para ver cuál será la decisión de las partes que intervendrán en la negociación.

“A mí me duele ver a Fénix por la tele y que no esté en Pilar, cuando todos sabemos lo que es para el pilarense, y para Fénix lo que es Pilar”, expresó el ex jugador.

Hasta el momento no hay nada concreto. La dirigencia se debe poner de acuerdo y decidir cuál será el próximo camino para los Cuervos, que pasaron de no tener casa a barajar dos propuestas para construir su nuevo hogar. ¿Elegirán volver a Pilar o probar con Exaltación?

