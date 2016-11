Lagomarsino: “La pirotecnia implica un riesgo que queda demostrado cada fin de año”

“Espero que este sea el año en que Pilar pase a formar parte de los municipios que tomaron la avanzada en regular fuertemente la pirotecnia” dijo Lagomarsino.

El subsecretario de Participación Ciudadana, Gabriel Lagomarsino, argumentó a favor del proyecto de ordenanza que busca declarar a Pilar “territorio libre de pirotecnia”, el cual se trataría el viernes en la comisión de Legislación. “No se puede postergar esta decisión porque hay gente que no está de acuerdo o porque hay cuatro patoteros que van a apurar a un concejal porque pierden su negocio” disparó, en referencia a las agresiones sufridas en el Concejo por uno de los impulsores del expediente.

“La pirotecnia implica un riesgo que queda demostrado cada fin de año con la cantidad de gente que asiste al Hospital Oftalmológico Santa Lucía o al Instituto del Quemado. Decir que prohibirla fomenta el mercado negro no difiere mucho del argumento de permitir la venta de drogas porque prohibirla es dar el pie a la venta de sustancias sin ningún tipo de control” opinó Lagomarsino en La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

Uno de los argumentos más fuertes en contra de dicha prohibición, es el de la posible pérdida de puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que una de las industrias se encuentra en el Parque Industrial. Para el funcionario, “ninguna persona va a ver afectado su lugar de trabajo, porque son empresas muy grandes que exportan parte de su producción, y otra parte la venden para grandes eventos que no tienen que ver con esta regulación. Decir que por la prohibición en uno de los miles de municipios del país va a afectar los puestos de trabajo me parece una falacia”.

En cuanto al control que implicaría la constatación de que la normativa sea cumplida en caso de aprobarse, Lagomarsino lo consideró una cuestión “sencilla”, “si bien hay miles de lugares que venden pirotecnia, hay pocos que los abastecen. Se trata de buscar la canilla y cerrarla para que no salga más agua” dijo.

El subsecretario había avanzado con una propuesta similar el año pasado, antes de pedir licencia para su banca de concejal, pero no llegó a avanzar con la presentación de un expediente concreto. “Me dijeron que políticamente no era el momento, porque estábamos en diciembre, y ya los comercios habían adquirido los productos. Yo lo entendí, pensando en rehacerlo este año, pero ahora vuelvo a escuchar los mismos argumentos en contra de este proyecto. ¿Cuántos años más tenemos que soportar una situación que la mayoría de la gente no apoya?” dijo.

