Cuando las costumbres eran distintas

Días pasados en oportunidad de recibir la distinción por parte del Concejo Deliberante local de Vecino Destacado, junto con dos colegas y amigos como Oscar Mascareño y Mario Tito Mengoni, hecho que realmente me enorgulleció en gran medida ya que se trata de un halago venido nada menos que de la esencia de la Democracia como es el departamento deliberativo de un gobierno municipal, entre otros muchos amigos y vecinos pilarenses de toda la vida, me encontré con una ex compañera de secundaria de mi hermana Marta, con quien charlamos mucho y recordamos anécdotas de aquel quinto año comercial del Instituto Almafuerte de los años 1964.

Recordábamos con Isabel Cayol, quien en su momento además de compañera de Marta, era muy amiga, a los restantes integrantes de esa promoción que fue muy pequeña por cierto, ya que se recibieron solo ocho peritos mercantiles ese año.

Lo que más nos asombraba y causaba mucha gracia y ternura a la vez, era la anécdota del viaje de egresados, ya que a pesar de tener yo en ese momento 12 o 13 años, lo compartí junto a mi madre y mi padre, con los ocho flamantes egresados.

Decíamos con Isabel de qué “cuida” como se dice ahora era mi padre y ella asentaba que el de ella también, porque el mío quiso ir junto con mi mamá y yo a acompañar a la promoción y por el otro lado, el de ella, la dejó ir porque iban con mi familia.

Recuerdo que uno de los que egresaba consiguió una casa en las afueras del centro de Mar del Plata, una casa antigua y con muchos cuartos y el transporte hacia y desde Mar del Plata fue la Estanciera de don Zama, para afianzar aún más la seguridad de las jóvenes que finalizaban sus estudios y querían hacer el tradicional viaje.

Los muchachos, el japonés Mario Tawata, el recordado Horacio Pálpasela, el vasco Arderiú, fueron por su parte y paraban en una casa de la tía de Arderiú y las chicas, mi hermana Marta, Isabel Cayol, Mary Tellez (Susana Borgoña no había podido ir), con la familia Zamarripa en pleno en la Estanciera de Zama.

Al mediodía se juntaban todos en la casa que ocupaban las chicas, comían y se divertían con las anécdotas del secundario y una de las noches, no todas por supuesto, bajo la “tutela” del japonés Tawata que era un poco más grande, se fueron a bailar pero apenas hasta la 1 o 2 de la mañana a más tardar. Al otro día playa a full, con mallas enterizas por supuesto y bajo la mirada atenta de Irma y Augusto y la “intromisión” del benjamín de la familia, Augustito, quien jugaba con los muchachos, en especial con el amigo Tawata.

Siguiendo con los recuerdos en la charla con Isabel, muy emotiva por cierto ya que ella también tenía un gran cariño por mi hermana, salieron a relucir las anécdotas de su padre, el recordado eterno dirigente socialista Alfredo Cayol, quien hacía política con verdadera pasión y en especial vocación, sin pensar en si lograría ocupar cargo alguno.

Ese sí que era un político de raza, acompañó en su momento a Don Alfredo Palacios y más tarde a otro grande del Socialismo Democrático, Don Américo Ghioldi, a quien allá por marzo de 1973 acompañaba en la fórmula presidencial. Otro prohombre de la vieja política, el recordado René Balestra.

Nos parecía ver a ambos a Don Alfredo recorrer las calles de Pilar repartiendo las boletas del partido junto a otra gran figura del socialismo local, como Marta Cattaini, quien también integraba la lista de concejales junto a Cayol. Sin duda son esas épocas pasadas que no se puede decir que hayan sido mejores o peores, pero si lo que se puede asegurar es que la política se hacía a pulmón, con verdadera vocación de llegar para mejorar el lugar donde uno vivía.

Sin duda, al igual que las costumbres como la de mi padre de acompañar a la nena y sus compañeras de estudio en su viaje de egresadas para garantizar su seguridad, son costumbres que no volverán, pero que en un mundo tan convulsionado como el que vivimos es bueno al menos, recordarlas con el cariño que lo hicimos durante uno minutos en un ámbito tan sagrado como debería ser el Concejo Deliberante, con Isabel Cayol.

