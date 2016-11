Chiquito quiere traerse una victoria de Europa

El sábado desde las 16, hora de Argentina, Chiquito Zárate buscará un triunfo en el viejo continente al enfrentarse en Moscú, Rusia, con el local Andrey Afonin.

El púgil de Villa Verde ya se encuentra en Moscú, donde el próximo sábado se medirá ante el local Andrey Afonin, que se enfila como promesa para el futuro del boxeo ruso.

En diálogo con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 95.1), Ezequiel “Chiquito” Zárate expresó estar “muy contento por esta nueva oportunidad, la segunda en Rusia, y llego muy bien preparado para traerme el triunfo de una buena vez”.

Mientras se preparaba para subir al avión que desde Ezeiza lo embarcaría en la búsqueda de un nuevo sueño, el pilarense contó acerca de sus objetivos en cuanto a la preparación, en los que se imponía alcanzar los 110 kilos para estar a la altura del choque de pesados.

“Ayer (por el lunes), hice el último entrenamiento fuerte y pesé 108 kilos, así que calculo que en los cuatro días que quedan voy a llegar al cometido”, afirmó.

La pelea que se dará en la antesala de dos enfrentamientos por títulos mundiales, encontrará a Zárate chocando ante una joven promesa de la que se espera mucho. “Es un pibe nuevo en el nivel profesional, pero con la actividad que tienen en Europa a nivel amateur ya tiene como 300 peleas, así que llegamos con una cantidad parecida de duelos como experiencia”, señaló el púgil en la entrevista radial.

En ese contexto y ante la aclaración del mismo boxeador que cree que los pesos pesados del momento se encuentran en Europa y ya no en Estados Unidos, el de Villa Verde admitió estar “muy tranquilo, pensando en lo que yo puedo hacer. La pelea anterior me enfrenté ante un ex campeón del mundo, y siempre me fijo en lo que yo puedo dar arriba del ring”, subrayó.

Ya instalado en Rusia, Chiquito tiene cuatro días por delante para culminar con su preparación y llegar de la mejor manera al duelo del sábado, que lo tendrá en el ring desde las 16 (hora local).

Sin dudas, otro de los obstáculos que deberá sobrepasar el de Pilar, serán las temperaturas bajo cero que sufrirá en Rusia. “El frío va a ser duro, el año pasado tuve la oportunidad de venir cuando estaba terminando el invierno y hacía frío, así que ahora va a ser mucho más duro. Será otro rival a vencer”, sentenció Zárate que sueña con traerse una victoria del viejo continente.

