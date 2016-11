El pilarense que acarició la ensaladera sin haber jugado en la Copa Davis

Diego Gómez, ex jefe de prensa de la AAT y actual integrante de la TF, fue el encargado de organizar y entregar el gran premio a la delegación nacional en Croacia.

Además de los 4 jugadores y el capitán argentino de la Copa Davis hubo este domingo un sexto compatriota que tocó la ensaladera que, tras más de 110 años, llevará el nombre de nuestro país.

En los años previos, vio ver llorar, sufrir y pelearse a las estrellas del tenis Argentino en 3 de las primeras 4 finales de Copa Davis que se perdieron. En ese entonces, era el jefe de prensa de la (AAT) y vivió desde adentro la frustración y amargura.

Hoy, le toco vivirla de una manera diferente. Siendo parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), fue el encargado de entregar la “ensaladera” a la delegación nacional tras el título obtenido en Croacia y que quedará en la historia del tenis nacional.

“Durante la ceremonia no hablé con ellos, solo hubo miradas y muchas sonrisas porque fue algo histórico”, declaró el pilarense en comunicación con “Todo Pasión” (TN).

Para Diego, esta fue su 4º final con el equipo argentino. Estuvo en Rusia 2006, Mar del Plata 2008 y Sevilla 2011 como jefe de prensa de la AAT.

“Traté de mantenerme calmo después que ganaron. Teníamos que hacer la ceremonia mientras se daba ese paso histórico. Tenía que mantenerme así a pesar de que tenía ganas de tirarme a celebrar en el medio de la cancha junto con ellos”, describió emocionado.

“En lo exterior fue muy fría, pero internamente había mucha alegría, sobre todo por lo que había sido el sufrimiento y ser testigo de todo este hecho y con jugadores que debutaron en la Davis cuando yo era el jefe de prensa. Salvo Guido Pella, a los otros tres los vi desde el primer momento que llegaron a la Davis”, añadió.

Por supuesto, el análisis del porque a Argentina se le negó por tanto tiempo obtener la ensaladera, no tardó en llegar y Gómez manifestó: “La Copa Davis tiene mucho de suerte y cómo están los jugadores en ese momento. Fue el año del regreso de Del Potro y el destape de otros jugadores. Es el único año donde Argentina llega a la final y juega todas las series de visitante. No era favorita en ninguna, yo creo que por ahí se llegó con más calma y paz. No es garantía ser un gran tenista para jugar bien la Davis”.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: