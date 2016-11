La Bombonera le trajo suerte y Aquino lideró la categoría

El pilarense Isidro Aquino se consagró en los 12 kilómetros y marcó la quinta ubicación en la general. A pesar de que se descargó por internet por la mala organización del evento.

Las horas previas se transitaron con absoluta tranquilidad. El atleta de Pilar Corre se preparaba para una nueva competencia, lo que llega a ser su pasatiempo para los fines de semana pero que al mismo tiempo vive con mucha intensidad.

Pero no iba a ser una carrera más. Aquino continuamente se prepara físicamente, completó los 12 kilómetros de la Maratón de Boca en la quinta colocación en la clasificación general y nada más ni nada menos, que le líder absoluto en su categoría.

“Estoy muy contento con mi carrera, peleando la punta en el recorrido”, manifestó el Chily que junto a 12 mil corredores, no solo se vistieron la azul y dorada, sino a que aproximadamente en el kilómetro 10, tuvieron el privilegio de correr en el interior de la majestuosa Bombonera.

“Estoy muy feliz. Gracias a los chicos de familia de Santiago Cisnero que tiramos toda la carrera juntos y nos ayudamos en cada kilómetro. Se corrió con alma y corazón”, siguió agradeciendo en su cuenta de Facebook, donde también se vio reflejado la participación de muchos pilarenses, tal es el caso del piloto de Rally Dakar, Roberto Naivirt.

No obstante, Aquino no solo acudió a esta red social para agradecer el apoyo de la gente y contar su experiencia, sino también como medio de descargo.

“Está es la prueba del Club de Corredores y la mal organización. No pueden mezclar los que corren 12, 3 y 6 k”, comenzó manifestando y añadió: “yo venía entregando todo de mi para superarme a mí mismo y en el km 9 fue imposible tratar de bajar mi marca porque no podía cruzar, se ponían todos en el camino y se sacaban foto. Era como correr con obstáculo venía a 3’40” el km y los que se me cruzaban tenía que frenar”.

“Por dios la bronca que tenía. A ver club de corredores sí la próxima organizan bien una carrera como tiene que ser. Se pueden lastimar los corredores al venir fuerte y frenar de golpe mis piernas la sintieron mucho, piensen en los corredores alguna vez”.

Foto: Walter Rodriguez ph

