Polémica por vuelcos en la entrada del Parque Industrial

Esta semana se informó que el basural que se encuentra en Fátima, junto al predio de La Montonera, se había incendiado nuevamente, despertando la preocupación de los vecinos por el humo que puede facilitar accidentes en la autopista, pero sobre todo por el impacto en el ambiente.

Desde fines del año pasado, cuando venció el comodato con el Arzobispado sobre el terreno de La Montonera, los restos de poda y escombros, pasaron a volcarse en la calle, sobre Frondizi y Capilla del Señor, junto a otro tipo de residuos.

Al respecto, Paulo Suárez aclaró que “eso no es una descarga municipal, sino de la comunidad de Pilar. Es un lugar que pusieron hace 16 años para realizar descargas generales, pero no es un basural. Nosotros controlamos que solo vayan residuos de la construcción y de poda. Obviamente entre los de construcción hay maderas, plásticos, metales, porque no vienen separados”.

No está previsto que el vuelco sea erradicado, sino controlado. “La idea es que se ordene la gestión de los residuos” puntualizó Suárez, quien señaló que las empresas del Parque Industrial “prácticamente no usan” el lugar porque descargan residuos industriales. “En los últimos meses sacamos 700 metros cúbicos de escombros y tierra de ahí, para poder reutilizarlo en el tapado de baches de las calles” enfatizó.

