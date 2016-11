La Peña de San Lorenzo quiere darle “Vida a tus Libros”

A través de una campaña de donación de libros, la organización sanlorencista pilarense quiere fomentar “un muy buen hábito” como lo es la lectura.

Hasta el 15 de diciembre la Peña sanlorencista “Bernardo Romeo” de Pilar lleva a cabo una campaña de donación de libros, que serán destinados a entidades sociales pilarenses. Bajo el lema “Dale Vida a tus Libros” los cuervos de Pilar están juntando libros de texto, infantiles, enciclopedias, diccionarios, novelas y manuales con el fin de entregarlos en distintas bibliotecas comunitarias del partido, para que niños y adultos tengan acceso gratuito.

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida, comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida.

“Todos tenemos libros que ya no usamos en nuestras casas y no nos damos cuenta; la intención de esta campaña es que podamos compartirlos con personas que no tienen acceso y fomentar un muy buen hábito, como lo es la lectura”, expresó Noelia Walter, presidenta de la organización.

Los interesados en sumarse a la campaña puede acercar sus libros a los siguientes comercios: Mueblería “Nacho” (Tomás Márquez 1336 – Pilar), Agencia de Lotería “Rubén” (Honorio Pueyrredón 4224 – Villa Rosa) Taller de Electricidad del Automotor “Luciano” (Lagomarsino 491 – Pilar) o comunicarse con la Peña a través de las redes sociales.

