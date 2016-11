Barrio Pellegrini 2 – El barrio olvidado

Sr. Director.

Ante todo quiero expresar que llevo apenas poco mas de año y medio viviendo en Pilar, particularmente en Villa Rosa, y deseo con mucha fuerza el crecimiento de esta localidad. En este corto tiempo he visto el abandono del barrio en aumento. Calles intransitables, falta de recolección y usurpación de lotes. Desconozco cuales son los motivos y sin entrar en ideologías políticas, entiendo que se trata de falta de organización y estoy mas que seguro que se están llevando a cabo medidas para una solución. Básicamente falta un control sobre qué ocurre con cada uno de los reclamos que realizamos los vecinos; conocer quién está a cargo de un área y mas aún que alguien esté controlando las tareas.

Inicio con esto, en función del motivo de mi reclamo en esta oportunidad. En verdad, hay muchos mas puntos y no viene mal traerlo al menos a modo de comentario, el tema de asfalto en las calles tan “popular” en los últimos meses. En Particular, la calle La Habana, el fondo o inicio (depende de donde se lo mire) del Barrio Pellegrini 2. Una calle donde solía pasar el colectivo, dicen los vecinos mas antiguos. Pero nada ha quedado de esto, solo escombros comprados, pagados y repartidos a pulmón, por algunos vecinos. Esta calle conecta al Pellegrini 2 con el Pellegrini 3 y asimismo con el Barrio Brujas, situado en la misma calle.

De mas está decir que es una situación de abandono total y en referencia al asfalto como ya lo he mencionado el que circula por la calle Mitre, artería que conecta Savio con Chubut, llega hasta un punto donde se corta el asfalto y es ahí donde se corta la obra publica.

Realmente hay mucho que decir, pero puntualmente referido al abandono, aquí es donde hago referencia al mantenimiento de la plaza. Esta plaza se encuentra delimitada por las calles Mitre, Montevideo, Quito y Domingo French y es conocida por los vecinos como “Paseo del Parque” , llamada así porque eso iba a ser, un paseo como función principal, pero la realidad es que fue olvidada en estos últimos años y solo recordada allá por el 2008 por la presencia de la organización de la Reserva Natural, la cual ha puesto su granito de arena y plantado algunos arboles nativos allí, con la función de reforzar Área de Amortiguación en Pilar.

Lo que en alguna oportunidad ha podido ser un espacio para correr, realizar actividades al aire libre, prácticas aeróbicas, sentarse a tomar algo fresco a la sombra de sus grandes eucaliptus, hoy no es mas que un baldío con pastizal en el que cuesta cruzarlo de punta a punta, dado la falta de mantenimiento y atención.

Carente de luminarias, por la noche claro está que poco se deja ver. Al estado de abandono, hay que sumarle que se ha generado un basural y foco infeccioso, hay animales muerdos en una de sus esquinas (D.French y Quito) y también se arroja basura, sobrante de césped y plantas (Esquina Mitre y Quito) y donde ya hemos tenido varios episodios de principios de incendio debido a la quema de pastizal.

Aquí es donde expreso, la falta de mantenimiento. Lo que viene ocurriendo este ultimo período es que cortan el césped parcialmente y ahí lo dejan. Para ser mas exacto solo lo cortan con un tractor y donde cabe ésta maquina se corta, donde no, no. Da la sensación que alguien va a regresar al día siguiente a continuar el trabajo empezado, pero no es así, nadie continúa. Ni hablar de las veredas que parecen no formar parte de la plaza.

Sumado a esto también, la empresa Sotyl que posee el predio lindante, que bordea la calle Mitre y Quito, debería tener un mantenimiento programado de su vereda como frentista, hoy día es un pastizal también.

Y a esto me refiero con la supervisión, como garantía de que las cosas se hagan y por sobre todo, bien.

Para peor de los casos, según informan en el 147, el departamento de espacios verdes ha perdido la línea telefónica y los reclamos solo se canalizan a través del centro de Atención al vecino, con lo cual no es posible tener contacto directo con algún responsable.

Por esto, quiero pedir públicamente al departamento de Plazas y Espacios verdes, al municipio, concejales y/o a quien corresponda, que ponga foco de atención en la gestión y supervisión de los reclamos de los vecinos. Que para cortar el pasto, no solo traigan un tractor, si no que traigan desmalezadoras y todo equipo necesario para dejar nuestra plaza limpia y en condiciones.

Demás no está decir, que invito a las autoridades que deseen y puedan, acercarse a reunirse con los vecinos para conversar sobre las necesidades del barrio, ver el estado de la plaza, de las calles, de la seguridad, de las empresas y depósitos que se están instalando y evaluar como se está trabajando al respecto.

Muchas Gracias.

Ariel Schwindt

Vecino Barrio Pellegrini 2.

parquepellegrini2@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/B.parque.pellegrini.2/

