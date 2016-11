La ordenanza Tarifaria 2017 se aprobó gracias a los Mayores Contribuyentes

Con 29 votos a favor y 12 en contra, finalmente se dilucidó el porvenir que tendrán las tasas municipales el año que viene. Tenso clima durante la sesión.

La cita fue a las 8.30 de la mañana en el salón de sesiones del Concejo Deliberante, lugar que se transformó rápidamente en el escenario de una batalla discursiva entre concejales oficialistas y opositores a propósito de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2017. La misma resultó aprobándose por un total de 29 votos contra 12 (y una abstención), diferencia que fue solamente posible por la totalidad de votos positivos de los Mayores Contribuyentes presentes.

La oposición llegaba a esta sesión especial de Mayores Contribuyentes con varios pedidos de modificación del proyecto original. Entre los principales: la modificación para restringir la facultad que el Ejecutivo tiene para aumentar el 10 por ciento las tasas si se dispara la inflación (la ‘cláusula gatillo’); y, por otro lado, el Tributo por Mejoras, una nueva tasa que tendrían que pagar los frentistas justamente por las mejoras que el Municipio realice en cuanto a infraestructura.

En cuanto a estos puntos, si bien la cláusula gatillo no se suprimió como requerían desde la oposición, sí se modificó el aspecto de que se deba tomar el valor de la inflación en sí para que se dispare ‘la cláusula gatillo’, y no la inflación proyectada como estaba dispuesto antes. Es decir, el posible aumento del 10 por ciento de las tasas deberá esperar a que se supere el parámetro de inflación predeterminado y no basarse simplemente sobre proyecciones que pueden ser como no.

En lo que refiere al Tributo por Mejoras, se modificó el hecho de que los frentistas en general tuviesen que pagar por las mejoras que se hicieran; solamente lo deberán hacer los comercios, espacios inmobiliarios y demás. Se exceptúa, por ende, a los vecinos comunes.

No obstante a las varias modificaciones que se concedieron desde el Ejecutivo, como las ya mencionadas, desde la oposición mostraron su disconformidad con respecto a la ordenanza tarifaria. El dato a resaltar aquí es que si no hubieran estado los Mayores Contribuyentes, el proyecto hubiera sido desaprobado por los 12 votos negativos otorgados por los concejales opositores.

Uno de los bloques más críticos fue el Frente Renovador, que desde el vamos, con el edil Adrián Maciel a la cabeza, esgrimió que “esta ordenanza tarifaria tiene un piso de aumento del 37,5 por ciento” y que de los 45 cambios que propusieron al Ejecutivo lograron consensuar 35, pero que “de los diez ítems que no fueron aceptados, hay tres que son claves”. De ahí, en tanto, el voto en bloque por la negativa.

Estos tres puntos a los que hizo mención, a grandes rasgos, tienen que ver con el rechazo a bajar por lo menos un 20 por ciento la tasa por mejoras en la vía pública, el desconocimiento que se tiene de cuánto va a ser la suba en marzo (teniendo en cuenta el índice del Colegio de Arquitectos), y por último, la cláusula gatillo, “que no debería existir en esta tarifaria”.

Ante estas objeciones, la que salió a defender al Ejecutivo fue la concejal Claudia Zakhem, quien fue bastante dura con la oposición y tuvo sus entredichos discursivos con Maciel. Por ejemplo, a propósito de las 35 modificaciones aceptadas de las 45 propuestas por el Frente Renovador (y que aún así votaron por el ‘no’), Zakhem disparó: “Los que dicen que acompañan a la gestión y dan las herramientas, votan en forma negativa”.

“Las soluciones a los reclamos de los vecinos tienen que salir de esta tarifaria”, indicó la edil de Cambiemos, ante la postura negativa de la oposición. “Cómo se puede llevar adelante una gestión sin las herramientas necesarias; de acá es de donde sale la plata”, explicó.

En definitiva, la ordenanza se aprobó por 18 votos positivos de los Mayores Contribuyentes (hubo varios ausentes) y 11 positivos de los concejales, ante los 12 negativos de la oposición y la abstención del edil Nicolás Darget.

