El Concejo Deliberante reconoció la trayectoria de tres periodistas locales

El momento en el que Augusto Zamarripa, Oscar Mascareño y Mario Mengoni fueron homenajeados fue el más emotivo de la jornada.

En la décimo quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, uno de los momentos más emotivos que tuvo la jornada fue el reconocimiento, impulsado desde el Frente Renovador, a los periodistas pilarenses Augusto Zamarripa, Oscar Mascareño y Mario Mengoni. El homenaje sirvió también para cambiar los aires de un recinto que venía medio tenso luego de la votación por la ordenanza Fiscal y Tarifaria 2017.

“Este reconocimiento me llega en un momento triste pero hermoso a la vez, porque me siento todavía joven, con 30 o 40 años por delante”, dijo Augusto Zamarripa luego de recibir el agasajo por parte del cuerpo de concejales. “Yo nací como periodista, indudablemente estaba en mi camino o estudiar, que no lo hice y todavía me arrepiento, o ser periodista y seguir los pasos de mi viejo; gracias a Dios no me fue tan mal y creo haber representado y continuado a mi papá como se lo merece”.

A su vez, se refirió a Resumen y afirmó que el diario tiene “para rato” ya que su hijo, Matías Zamarripa, es quien está hoy al frente del medio gráfico y “mis nietos también están perfilándose así”.

Por su parte, Oscar Mascareño, conductor de “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5), señaló: “Hemos hecho la radiofonía en Pilar y lo digo sin petulancia, junto con Julio Ferrari hemos hecho cosas impensadas que hoy mirando hacia atrás serían imposibles de repetir”.

En cuanto a Mario Mengoni, el periodista dijo estar muy feliz y expresó que este reconocimiento es “un momento histórico, que es muy lindo compartirlo y ojalá que esto siga adelante”.

Casi todo aprobado por unanimidad

De los 34 expedientes del orden del día y los nueve restantes que se presentaron sobre tablas, solamente uno fue aprobado por mayoría; el resto de los proyectos pasaron por unanimidad.

Entre las iniciativas aprobadas destacan la prórroga del período de sesiones ordinarias, una donación para la remodelación del boulevard de la Avenida Tratado del Pilar, la adhesión a la Ley de Protección de Víctimas de Delitos, y el subsidio de obras para los barrios La Escondida, Los Tilos y en la localidad de Villa Astolfi, entre otros.

