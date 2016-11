Incendios en el basural de La Montonera, “una bomba de tiempo”

Hace tres días se prendió fuego el terreno, una vez más. El mismo Municipio advirtió que se arrojan residuos industriales allí. Preocupación por el impacto ambiental.

Un nuevo incendio en el basural ubicado sobre La Montonera, cerca de la entrada del Parque Industrial, desató la indignación de los vecinos el lunes por la noche, y hasta ayer aún no se había apagado. No es la primera vez que las llamas se propagan por el predio situado a la altura del kilómetro 61 de Ruta 8, en Fátima, y genera preocupación tanto por el impacto ambiental que produce, ya que se ubica sobre un humedal, como por los posibles accidentes de tránsito que puede facilitar el humo que se dispersa sobre la autopista.

La semana pasada, tras la denuncia de un vecino, se acercaron desde el área de Salud Ambiental a labrar un acta en la que se dejó constancia de que “se están arrojando residuos en el momento de la inspección. Se llegan a ver hasta cuatro camiones volquetes en simultáneo”. En el acta, a la que accedió Resumen, se especifica que “la zona donde se arrojan los residuos pertenece a la planicie de inundación del Río Luján” y que “se observan residuos no solo de obra y poda: también hay plásticos, papeles, cartón, restos de embalaje y residuos industriales en general”, además de “olor desagradable y moscas”.

Hace años el Arzobispado de Buenos Aires, dueño del terreno, firmó con la Municipalidad un comodato por el cual se autorizaba el vuelco de restos de poda y escombros de obras. Sin embargo, este acuerdo habría expirado el año pasado, lo cual no impidió que se sigan arrojando todo tipo de residuos en el lugar.

El vecino que presentó la denuncia, Daniel Gollán, contó a Resumen que “en los últimos meses empezaron a tirar basura también sobre la calzada de la calle Capilla del Señor”. El hombre, que es dueño del circuito de Mountain Bike que funciona muy cerca de allí, contó que entran entre 80 y 120 camiones por día a realizar vuelcos, y se indignó al señalar que “la misma Municipalidad reconoce que se están tirando residuos industriales en el humedal del Río Luján. No sé qué más hace falta para que se deje de hacer”.

“Funcionarios me han dicho que no tienen otro lugar para volcar, y no van a ir al CEAMSE debido a los costos” añadió Gollán. “Esto tiene un impacto ambiental enorme, están haciendo un desastre”, denunció.

En este sentido, la ambientalista Graciela Capodoglio tildó al basural de “bomba de tiempo”. Los restos generados por la basura, denominados lixiviados, van a al humedal, y en última instancia al río, y a “la napa de la que Pilar toma agua”. “A esto hay que sumarle la cantidad de monóxido de carbono (por los incendios) que se le agrega a la atmósfera” dijo a este medio. Además, que se rellene el humedal incide negativamente en el drenaje de las inundaciones.

