Darío Omar Sosa: Un profesor de 26 años es el Mejor Educador del Año

El Polo Educativo Pilar premió a los ganadores del Concurso “Educador del Año 2016” que estuvo dirigido a docentes y directivos de las escuelas de gestión pública y privada del partido de Pilar. El primer premio fue para un joven docente de 26 años, Darío Omar Sosa, del Magno College, quien presentó el trabajo “Las pequeñas revoluciones de un docente utópico (o no); La tríada didáctica de las inteligencias múltiples”.

El segundo premio fue para el trabajo “Nueve visiones de las artes plásticas en la escuela”, de Juan Manuel Racana, docente de Los Robles. El tercer lugar fue para Andrea Ingrid Bontemps del Northfield School y su trabajo “El presente nos inspira el pasado nos desafía”.

Además, “La historia a través del cine” recibió una mención en manos de Alejandra Piñeyrúa de Massarotti del Colegio Los Robles.

El jurado estuvo integrado por la profesora magister Olga Colatarci, el magister Sebastián Vázquez y la licenciada Cristina Sívori. El ganador se hizo acreedor a un viaje de dos semanas al exterior (Roswell, Giorgia, Estados Unidos o Bogotá, Colombia) para visitar establecimientos educativos de esos países en el mes de febrero, a fin de generar nuevos proyectos y nuevas oportunidades.

Ayudar en el proceso de aprender

En diálogo con la prensa, Omar Sosa, el docente ganador, indicó que su trabajo se refirió a “cómo adaptar las inteligencias múltiples y las diversas rutinas de pensamiento con la incorporación de valores en el aula para lo cual inventé diferentes rutinas para que el chico pueda comprender y se pueda integrar más allá de si tenía diferencias o déficit diversos en el proceso de aprender”.

A la vez que aseguró que el método es “aplicable a cualquier contexto, no se necesita ningún tipo de recurso económico, esto se trata de cómo poder aplicarlo en el aula, son técnicas para poder enseñar de forma práctica y útil”.

El joven docente viene aplicando estas prácticas desde hace dos años. “Siempre digo que tuve una floja formación docente que me incentivó a emprender por mi cuenta a seguir formándome, a no parar de estudiar y eso me dio el puntapié para jugar, para crear y eso me proveyó de las herramientas para poder generar buenos ámbitos en el aula”.

Respecto de su formación, indicó que “soy autodidacta, tuve el acompañamiento de muchas personas que me incentivaron a seguir aprendiendo, a seguir investigando, y mi ensayo se llama “Las pequeñas revoluciones utópicas de un docente” y soy utópico, por eso sigo jugando este papel”.

“Elegí ser docente porque siempre fui crítico al sistema educativo y como crítico dije que hay que empezar a cambiarlo, desde adentro, me parece que esa es la fórmula”, añadió Sosa.

“Me sorprendió el premio porque a veces pesa la poca edad, pero quedó demostrado que no, por eso es bueno incentivar a los más jóvenes con este tipo de iniciativas”, aseguró.

“Quiero agradecer especialmente al Magno College por confiar en un profesor de 26 años, con poca experiencia, con muchas ganas. Eso es muy importante”, remarco el Docente del Año. “Porque los jóvenes necesitamos eso, para cambiar la educación; además este logro estoy seguro que incentivará a mis alumnos a quienes seguramente les va a dar muchas ganas de seguir estudiando. También, muchas gracias a los directivos que me llenaron de tanto amor y tanto conocimiento. Sin amor y sin conocimiento la educación no avanza”, dijo el flamante ganador desde el escenario.

