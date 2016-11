Elisa Carrió cruzó a Jorge Macri con acusaciones sobre corrupción

La legisladora puso en duda la candidatura del primo del presidente de la Nación por supuestos “problemas con la corrupción”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que se pondrá “a disposición” de Elisa Carrió para aclararle sus dudas, luego de que la diputada nacional por Cambiemos deslizara que él no podrá ser candidato en 2017 por sus “problemas con la corrupción”.

Además, el jefe comunal consideró que ir a una interna con la legisladora (quien la semana pasada anunció sus intenciones de ser candidata) en los comicios del año próximo no sería la mejor estrategia para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Los cruces entre ambos dirigentes de Cambiemos comenzó el domingo cuando en una entrevista con el diario La Nación, Carrió dijo que Jorge Macri no podía ser candidato porque tenía “problemas con la corrupción”. “Si hay discusión, habrá internas dentro de Cambiemos”, advirtió.

En diálogo con Radio Nacional, el jefe municipal le respondió a la diputada: “Está muy bien que se preocupe, lo acepto; cuando ella quiera y tenga ganas, me acerco para contarle la verdad”. Y en ese sentido, agregó: “Obviamente, como cualquier persona que está en la gestión, he tenido denuncias, pero todas se han ido aclarando; como hago siempre, sin presionar a la Justicia y poniendo todo a disposición”, apuntó el primo del Presidente.

Jorge Macri resaltó que Carrió “es una pieza fundamental” de Cambiemos y que tienen “objetivos comunes”. “Ella es extremadamente exigente pero también es igual de honesta y sincera, por algo cambió su visión de Mauricio Macri”, resaltó.

“He tenido la coherencia de estar siempre en contra del kirchnerismo; en esa batalla creo que tenemos muchos puntos de acuerdo con Carrió, está bueno que pueda conocer mi realidad y después de analizarla”, agregó.

Según el intendente de Vicente López, “no es lo mejor plantear una PASO en la provincia de Buenos Aires y mucho menos con este nivel de virulencia porque le hacemos el caldo gordo al kirchnerismo”.

Consultado sobre si lo inquietaba una eventual interna con la líder de la CC en 2017, el jefe municipal reiteró que no sería la mejor estrategia. “No me preocupa nada; he estado en este territorio hace muchos años”, explicó.

“Me parece que no es la mejor alternativa porque cuando uno plantea una interna a nivel general, plantea una interna en todos los distritos; para los intendentes que acaban de llegar, como Nicolás Ducoté o Diego Valenzuela, la opción de dar una interna en su propio distrito, sin saber quiénes son los concejales que van a ingresar, no es lo mejor”, continuó Jorge Macri.

Y en esa línea, añadió: “Dividirnos en todas las categorías no es lo mejor y genera confusión en los electores. Además, a veces se sale muy dañado de cara a la sociedad porque muchas veces esas internas se dan con grado de confrontación y pelea”.

