Reclaman que se limpie un basural en Villa Rosa

Desde el barrio Boggio de Villa Rosa reclaman que se limpie un basural clandestino que se ha generado sobre la intersección de las calles Luis María Bravo y San José. Se trata de un predio que hace alrededor de dos años empezó a ser destino de todo tipo de residuos.

Enfrente vive una vecina que se queja de que “vienen de otros barrios a tirar los restos de poda, la gente deja acá su mugre, cuando llueve varios días y el basurero no pasa los vecinos tiran su basura ahí, incluso vienen camiones municipales a tirar cosas. Hasta perros muertos dejan”.

“Ya hice reclamos y me dijeron que el terreno tiene dueño, pero nadie se hace cargo de la limpieza. No pido que lo alambren, pero por lo menos que mantengan el pasto cortado porque está lleno de ratas, el otro día hasta me apareció una víbora” dijo Valeria Ibarrola a este medio.

“Sentimos que el lugar está abandonado. Esto de noche está totalmente oscuro” añadió la vecina villarosense.

Pero además, la queja está porque en los últimos días se acercaron empleados municipales, aunque sin embargo, no se dispusieron a limpiar el predio, según afirmó Valeria. “Ayer (por el jueves) los de la Municipalidad realizaron tareas sobre la vía, se acercaron hasta acá y apenas limpiaron el borde de la basura que había y se fueron. Encima te miran como si estuvieras reclamando algo que no corresponde” se indignó.

Denuncia que su calle se convirtió en un “pantano”

Una vecina del barrio villarosense de San Antonio denuncia que la calle sobre la que vive (Koch, a la altura de Pauli) se ha convertido en un “pantano”: sus vecinos desagotan el agua de la pileta, y aparentemente hasta líquidos cloacales, sobre la zanja, la cual desborda y entra a su terreno.

“Eso va a parar todo a la puerta de mi casa. Si llueve rebalsa la zanja y no puedo salir a la calle” se quejó Florencia Zanek. Pero lo peor es que el agua es foco de insectos que han picado a sus hijos de 1, 6 y 11 años, provocándoles infecciones por las que están bajo tratamiento con antibióticos.

