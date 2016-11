Ferraro: “Lo que cambia a un barrio no son las obras sino un proceso cultural”

El secretario de Hábitat y Desarrollo Humano municipal, Fabián Ferraro, se explayó sobre la realidad de los barrios en Pilar y cómo se está trabajando para brindar soluciones.

Asentamientos informales, villas de emergencia, barrios obreros, barrios humildes. Son varias las denominaciones para distintos tipos de zonas residenciales que, quizás, no cuentan con todos los servicios básicos que deberían tener, o bien, no cuentan con ninguno de los servicios básicos como pueden ser la electricidad, el gas, agua corriente, cloacas, calles asfaltadas y con veredas. Por desgracia, sin importar tanto la denominación, esta escasez de servicios públicos está a la vista también en Pilar y afecta a miles y miles de familias. Desde el Municipio, por supuesto, confían en solucionarlo, pero han pasado 20 años y la esperanza para estos próximos cuatro u ocho no es tanta entre los vecinos.

Hace pocas semanas la organización social TECHO publicó un relevamiento en el que se dio a conocer que en el distrito existen 28 asentamientos informales en los que residen alrededor de 9 mil familias pilarenses. Una cifra que sorprende y que generó cierta polémica ya que desde el Municipio, basándose en los números de la Provincia, sostienen que si bien existen miles de pilarenses sin acceso a los servicios básicos, la cifra no es tan elevada como la que publicó la organización.

Con estos temas en la libreta es que fuimos a la oficina del secretario de Hábitat y Desarrollo Humano de Pilar, Fabián Ferraro, a preguntarle cuál es su opinión al respecto.

¿Qué opinión le merece el relevamiento de TECHO?

Primero voy a decir que le tengo un gran respeto a todas las organizaciones sociales, yo vengo del sector de las organizaciones sociales. Pero en ese sentido, a mí me parece que hay que evaluar el método que se usó y, a través del método que se usó, me gustaría saber si se tomaron todos los elementos para poder hacer este análisis en Pilar. Simplemente son preguntas que me hago.

Lo que sí, hay una diferencia entre lo que plantea TECHO y la Provincia de Buenos Aires. La Provincia dice que en Pilar hay aproximadamente unas 8.500 familias viviendo en zonas de barrios obreros o asentamientos; y TECHO dice 13 mil. Y eso cuando lo multiplicás por cuatro, que es el promedio de familia tipo, te da una cifra gigantesca. Más del 10 por ciento de la población de Pilar. Entonces, yo empiezo a dudar.

El secretario Ferraro inmediatamente aclaró que él, en su calidad de funcionario estatal, se ve obligado a tomar la información que le provee la Provincia de Buenos Aires por ser la autoridad más próxima y que, además, “coincide bastante con nuestra mirada”.

Sin embargo, más allá de las diferencias de método que se puede tener o no con el relevamiento realizado por TECHO, Ferraro sí admitió que existe una “deuda pendiente muy grande” desde el estado para con la sociedad en general, particularmente con la gente que vive en estos asentamientos, villas de emergencia, o barrios obreros.

“Esto se ha dado por diferentes razones, por contextos internacionales, locales, pero fundamentalmente creo que no se ha tomado el tema con seriedad”, señaló Ferraro, quien planteó el marco temporal desde 1983 (con la vuelta de la democracia) hasta la actualidad. “Las herramientas que hemos creado para solucionar ese problema desde el estado no lo han logrado, no han torcido la aguja ni un poquitito en estos años para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo; entonces es una deuda pendiente muy profunda que tenemos”.

¿Cómo planean solucionar, entonces, esta problemática en Pilar?

Cuando asumimos el 10 de diciembre, obviamente desde esta secretaría se hizo un análisis profundo de la situación de nuestras barriadas en todo el distrito y, en ese sentido, lo que yo creo es que Pilar tiene grandes necesidades por falta de presencia del estado. Esto es que entre 12 y 14 barrios de Pilar carecen de agua potable, cloacas, iluminación adecuada, espacios verdes para que el pueblo pueda encontrarse y recrearse.

Cuando uno mira esa situación se da cuenta que el estado, durante muchísimos años, no estuvo presente. Entonces, hay que elaborar un plan, primero un relevamiento profundo, y a partir de ahí un plan de hábitat como el que estamos empezando a desarrollar desde la obra física en los meses próximos, de acá a diciembre, que ya estamos en licitación pública.

¿En qué difiere un asentamiento de un barrio obrero o de una villa?

Lo que yo separo siempre en lo que tiene que ver con asentamientos y villas, como a veces se llama a las barriadas nuestras, es que una cosa es que los barrios obreros carezcan de agua potable, cloacas, iluminación, o los servicios que deben tener; y otra cosa es decir que esos son asentamientos y villas de emergencia, hay una gran diferencia.

En nuestros barrios quizás tenés un asentamiento, pero en otra parte del mismo barrio no, es un barrio obrero, con sus escrituras o sus boletos de compra y venta. Porque eso también es una diferenciación. Por eso digo que decir algunas cosas requiere un mayor análisis en el conurbano bonaerense.

¿Qué es un barrio obrero?

Un barrio obrero es cuando aquel vecino o vecina, que realmente compró sus terrenos de buena fe, empieza a construir su casa faltándole la regularización; otra cosa es el asentamiento, que es cuando vas y tomás las tierras. En ambos casos, en el segundo más complicado, se encuentran con la cuestión burocrática de llegar a una escritura.

En ese sentido, el gobierno de Nicolás Ducoté está haciendo, desde la dirección de Tierras, un trabajo profundo en la regularización de las tierras de todos estos vecinos. Y esto hay que aclararlo siempre, es un trámite gratuito y personal que brinda el estado a través de una ley provincial que beneficia a los vecinos.

Por ejemplo, Ferraro puso el ejemplo del barrio Agustoni, que para TECHO es un asentamiento y “realmente no es correcto en términos generales”. “Agustoni es un barrio obrero, que tiene algunos sectores de asentamiento”, manifestó el secretario de Hábitat.

Proceso cultural

De acuerdo a Ferraro, lo que cambia a los barrios no es tanto la obra física (que, de todas formas, ayuda) sino un “proceso cultural”.

“La obra física va a estar, la van a poder ver a partir de diciembre, enero, en los barrios; vas a ver en Agustoni, por ejemplo, máquinas, asfalto, cloacas, agua potable, iluminación, sistema de bombeo”, indicó el funcionario. “Pero eso no es lo que cambia un barrio, lo que lo cambia es un proceso cultural, y te lo dice un tipo que vivió 17 años en un asentamiento”, puntualizó.

¿Un proceso cultural?

Sí, va más allá de la obra física. El proceso cultural es que el barrio empiece a luchar por sus derechos a través de distintos programas sociales que hay que generar previamente a la parte física.

Entre estos programas sociales, Ferraro mencionó, entre otros, al fútbol callejero, programas de cultura, mesas de participación barrial. “En muchas de estas mesas de participación barrial empezamos a discutir la situación que se vive en cada uno de esos barrios”, añadió.

“Porque quizás uno va con un grupo de arquitectos y dice que se debe hacer algo, y al no conocer la historia de ese barrio y el proceso cultural, uno se manda una macana”, explicó Ferraro. “Construye quizás un montón de casas en un lugar que es un club barrial, pero que a la vista es una cancha de fútbol, un campo con dos arcos nomás; pero a esa cancha durante la semana van 600 pibes a hacer deporte”, ejemplificó.

Los barrios que van a recibir fondos (desde la subsecretaría de Hábitat de la Nación) para implementar el mencionado plan de hábitat son Agustoni, Monterrey, Salas y Peruzzotti, como primera instancia. Mientras que, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los beneficiarios del Programa de Mejoramiento Barrial (ProMeBa) serán los barrios Luchetti de Villa Rosa y Pinazo.

“Lo que hicimos en ese sentido, para poder empezar a mejorar los barrios es empezar a discutir el plan de hábitat desde diciembre para acá, y conseguimos los fondos”, expresó el secretario municipal. “Van a invertirse 317 millones de pesos en esos cuatro barrios como primera etapa: 145 millones en Agustoni, 145 en Monterrey, y el resto en Salas y Peruzzotti”, detalló.

Y añadió: “En Peruzzotti es puntualmente la planta de tratamiento; porque se han hecho las cloacas y el agua potable, pero nunca se hizo la planta de tratamiento, o sea, los residuos no van a ningún lado y quedan en los caños, eso genera gas metano y en cualquier momento la gente va a volar en pedazos, es una locura total”.

No obstante, para comenzar a ver los cambios verdaderamente, en lo que respecta a los procesos culturales, pasarán años. “Es hasta que la gente se dé cuenta de que sus derechos han sido vulnerados y que ahora hay un gobierno que los reconoce”, puntualizó.

“Lo que sucede a quienes hemos vivido o a quienes viven en asentamientos o villas es que te acostumbrás a vivir de esa manera y creés que el reclamo pasa por una máquina de vez en cuando, y el reclamo no debe ser ese”, sostuvo Ferraro. “Nosotros, como estado, tenemos que tener presencia en nuestras barriadas y elevar así el piso de discusión; yo recorro todos los días los barrios de Pilar, casi te diría que vivo entre 12 y 18 horas en Pilar y soy de Moreno orgullosamente, pero recorro todos los días porque para conocer las necesidades de nuestro pueblo hay que recorrer las barriadas”, afirmó.

Obras de rápida ejecución

Así se denomina a las obras que comenzarán a realizarse en Agustoni, Monterrey, Peruzzotti y Salas. Es una primera etapa que dura entre 9 y 12 meses, según Ferraro, “porque si no, después el Municipio tiene multas”.

“A partir de ahí comienza una segunda etapa, que siempre es un proceso de urbanización que tiene que ver con el barrio completo”, señaló.

Por último, reveló que alrededor de 50 familias que viven en la parte inundable del barrio Pinazo, por ejemplo, serán relocalizadas a otras partes del barrio que ya están preestablecidas “según la necesidad del vecino”.

“Esto hay que aclarar en beneficio del vecino, es para que no se inunden más”, concluyó Ferraro. “Porque se andan diciendo muchas mentiras sobre esto y a veces es más fuerte el discurso negativo que el positivo; es más fácil descreer que creer”, añadió.

Matías Mestas

