Hacen campaña para recuperar el natatorio del Club Unión de Presidente Derqui

Los equipos de bombeo y filtrado ya son obsoletos y hay un gran deterioro en todo el sector.

Con una gran fiesta abierta a toda la comunidad derquina, a fines del año 1968 se inauguraba el natatorio del Club Unión de Presidente Derqui. Con un gran esfuerzo de la comisión directiva y un numeroso grupo de socios, se lograron conseguir los recursos para emplazar a los fondos de la entidad, ubicada en Rivadavia 524, una pileta de grandes dimensiones.

“El natatorio mide 25 por 12 metros y tiene una profundidad máxima de 4 metros”, detalló en el programa “La Mañana de Resumen” de FM Del Sol, Marcos González, presidente de la entidad. “Tiene capacidad de 600 mil litros de agua y aparte hay una pequeña pileta de tipo ‘riñón` para los más chicos”, añadió.

“Hace ya dos temporadas que el club no ofrece el servicio porque el equipamiento no está en condiciones; aparte ahora hay otro tipo de mantenimiento del agua que debe hacer una empresa autorizada, durante toda la temporada”, argumentó el dirigente. “Ya hemos realizado las consultas correspondientes y solamente el equipo tiene un costo de aproximadamente 180 mil pesos, una cifra que por supuesto no tenemos en el club para destinarlo a tales menesteres”, comentó.

Pero, los equipos para el llenado, vaciado y purificación del agua del natatorio no es la única inversión necesaria para recuperar el tradicional espacio del club Unión, un clásico de las temporadas veraniegas para toda la comunidad de Presidente Derqui.

“Tenemos que hacer mejoras en el sector de vestuarios, los sanitarios, las veredas que rodean la pileta y el sector de parrillas”, enumeró González en el reportaje radial. “Todo esto supone una inversión de más de medio millón de pesos, que nos hemos propuesto en la CD concretar”, adelantó.

“Lo que queremos es que los recursos surjan genuinamente de actividades que surjan de la propia comunidad de Presidente Derqui. Tenemos propuestas para tercerizar el servicio, pero no es el la filosofía de esta comisión, que un concesionario maneje a discreción quien puede entrar a la pileta y quien no”, continuó exponiendo el presidente de la entidad derquina.

Y agregó: “La pileta del club Unión siempre fue para toda la comunidad de Presidente Derqui y queremos que así continúe siendo. Pero más allá de esto, nos hemos propuesto recuperar el espacio y apuntamos que por lo menos para la próxima temporada estival podamos comprar los filtros y hacer los trabajos mínimos para poder habilitar un espacio tan querido para todos los derquinos”.

Peña a beneficio

Con el objetivo de recaudar fondos para la cruzada por la recuperación del natatorio del club, pero también para concienciar a la comunidad derquina de que es necesario para cumplir el objetivo del apoyo de todos los derquinos, se está organizando para el domingo 4 de diciembre al mediodía la “Gran Peña Solidaria en el Club Unión”, con un valor de entrada de 60 pesos y para la que ya se han comprometido muchos artistas de la localidad.

“Están todos invitados a participar de esta fiesta”, apuntó González. “La finalidad es colaborar todos unidos como pueblo derquino para lograr habilitar la pileta del Club Unión para toda la familia de Presidente Derqui”, invitó.

