Gaiga acumuló doble podio y se ilusiona con la copa

El volante de la Clase B fue 3º y 2º respectivamente en la doble fecha disputada en Buenos Aires.

La novena fecha del año de la Formula 07 Clase B quedó en poder del piloto de Ramos Mejía Darío Seelmann logrando la primera victoria de la temporada 2016 registrando un tiempo de 27:15:973.

Segundo fue el piloto del SC Potenciación, Emanuel Bailheres, y tercero el de Pilar, Guillermo Gaiga, que se mostró contento no solo por lograr el podio sino por dar vuelta el fin de semana que hasta momento le venía siendo esquivo.

La siguiente competencia fue aun mejor. La décima del año se la adjudicó Emanuel Bailheres registrando un tiempo de 27:31:157, en tanto que Gaiga subió la apuesta y cruzó la meta en la segunda colocación sumando puntos importantes en la lucha del campeonato.

Precisamente por ahí viene su ilusión, dado a que el local es tercero en la tabla con 254 puntos, a 29 del líder Nicolás Crescente, que a diferencia del Rayo cuenta con tres victorias en su haber.

“El sábado no estuvo muy positivo y me fui muy amargado”, manifestó Gaiga al bajarse del auto en la segunda final. “En las primeras cinco vueltas no se veía nada, era tratar de mantenerse arriba de la pista el mayor tiempo posible. Una vez que me liberé un poquito comencé a presionar”, señaló respecto de las condiciones de la pista por las lluvias del domingo.

Finalmente, el local cerró hablando del campeonato. “Será lo que tenga que ser. Es el momento donde se define todo, esperemos poder lograr el título”, se ilusionó.

