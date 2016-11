Santángelo desembarca en Luján

El ex técnico de Fénix y Atlético acordó su llegada al club esta semana. El lunes se presentó ante el plantel, con el cual Enfrentará por primera vez este fin de semana a Deportivo Armenio.

Tras la salida de Raúl Balmaceda el lunes, un día después llegó desde su Rosario natal el nuevo entrenador del Club Luján, Oscar Santángelo.

El martes, el ex DT de Atlético y Fénix mantuvo una breve reunión con los directivos del Lujanero, donde quedó lista y acordada su llegada. Así fue como ayer por la mañana, en el predio del barrio San Emilio, fue presentado al plantel y casi sin tiempo puso manos a las obras de cara al partido del próximo sábado ante Deportivo Armenio, desde las 17 en Ingeniero Maschwitz.

“No hay demasiado tiempo de presentaciones, dado que jugamos el sábado con Armenio. En un principio voy a trabajar con dos preparadores físicos que trabajaron a la par mía en Fénix y en Argentino de Quilmes, que se van a sumar a Marcelo Rodríguez, que es el entrenador de arqueros que tiene el club”, afirmó Santángelo en diálogo con ‘El Civismo Digital’ antes de la práctica.

“Hay jugadores en el plantel que ya conozco por haberlos dirigidos con muy lindas campañas en Fénix, como Ciaccheri, Marcos, Silva y Zúccaro. Y el resto de los futbolistas también se quiénes son por haberlos enfrentado. Es un buen plantel para trabajar, incluso lo vengo siguiendo en la transmisión de los partidos en vivo y me tocó enfrentarlos a comienzo de campeonato. Uno va viendo a todos los equipos y Luján es uno de los que más me gustó”, agregó el flamante DT.

Respecto de su desembarco en el Lujanero, expresó que “no me sorprende que me hayan llamado teniendo en cuenta que a principio de año había mantenido una charla con Mariano (Peretto), cuando se les cayó lo de Gabriel Manzini. Aunque yo ya había hecho un preacuerdo con Central Córdoba y por eso no se pudo dar y terminó arreglando Balmaceda”.

“Luján va a apuntar a ser protagonista, a estar en principio entre los nueve clasificados y en lo posible estar bien alto. Hay un buen plantel como para pelear arriba y esas son mis expectativas. Estamos cerquita de los que están arriba, el sábado vamos con Armenio y lo importante es hacerle un poco la cabecita a los jugadores, levantarles un poquito el ánimo y después tratar de que les llegue el mensaje de jugar siempre y ser protagonistas”, adelantó Santángelo.

“En lo personal me gusta un fútbol lindo, jugar la pelota por abajo, pensar en el ataque con un equipo corto, dinámico y eso es lo que vamos a intentar siempre teniendo en cuenta las características de un plantel que conozco muy bien”, terminó diciendo.

