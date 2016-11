En Pilar mandó Brasil

El Campeonato Argentino de Aficionados de golf disputado en Pilar, fue para el brasilero Herik Machado. En 2º lugar quedó el cordobés Andrés Schönbaum.

La definición del 121º Campeonato Argentino de Aficionados, que se llevó a cabo en las canchas de Estancias Golf Club de Buenos Aires, dio como ganador a Herik Machado de Oliveira, quien se convirtió en el segundo brasilero en consagrarse en el torneo, además de romper la racha negativa que venía desde 1944, cuando su compatriota Mario Gonzales se alzara con la victoria.

El golfista de Brasil, se consagró tras superar por dos golpes al argentino oriundo de Alta Gracia, Córdoba, Andrés Schönbaum quien redondeó un gran torneo coronando el segundo escalafón del podio, sumando importantes puntos para el Ranking Argentino de Aficionados.

En el camino hacia el Match Play final, Machado se impuso ante Oliver Gillber, Nelson Benítez y el ecuatoriano José Miranda en las primeras rondas, el local Juan Cruz Rocca en cuartos y el irlandés John Galbraith en la semifinal.

Por su parte, Schönbaum derrotó a Román Rébora, Juan Ignacio Noba y Cristian Martinelli Slaibi en el comienzo, al chileno Cristóbal del Solar en cuartos y al uruguayo Juan Álvarez en semis.

Una de las particularidades de la final, fue que debido a las lluvias que azotaron al distrito, el duelo tuvo que reducirse a 18 hoyos. En el comienzo del juego, el cordobés no tuvo el mejor de los comienzos, con lo que el brasilero Herik Machado sacó una diferencia difícil de descontar. No obstante, en el recorrido de vuelta, Schönbaum logró ponerse uno abajo al tee del 17, pero en los dos hoyos siguientes no consiguió la paridad.

De esta manera, el argentino logró un importante segundo lugar que le brinda una buena cosecha para el ranking 16/17 y confianza para afrontar el Campeonato Sudamericano que se disputará en Lima, Perú, entre el 23 y el 26 de noviembre.

Grillo se metió entre los 10

El chaqueño que se formó en la filas de la Academia de Pilar Golf, Emiliano Grillo, logró el 10º puesto en el Abierto de golf de Mayakoba, que se llevó a cabo en Playa del Carmen, México, y correspondió a una entrega del circuito estadounidense del PGA Tour.

Con una tarjeta de 270 golpes (14 bajo el par), el golfista de 24 años que se ubica en la posición 26 del ranking mundial, culminó a siete impactos del ganador, el estadounidense Pat Pérez, que dominó la prueba desarrollada en el Camaleón Golf Club con 263 golpes (-21), seguido de su compatriota Gary Woodland, que terminó con 265 (-19).

Los otros argentinos que participaron de la competencia, Julián Etulain, Ángel Cabrera y Fabián Gómez, quedaron eliminados luego de no sortearon el corte clasificatorio.

